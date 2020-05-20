Бесплатное молоко для учащихся начальных классов

Владимир Уйба поддержал инициативу регионального минсельхоза об обеспечении учащихся начальных классов республики дополнительным бесплатным питанием в виде порции молока местного производства, сообщила пресс-служба руководителя республики.

С таким предложением к исполняющему обязанности главы Коми Владимиру Уйба обратился зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе рабочей встречи, которая состоялась 18 мая.

В рамках проекта предлагается три раза в неделю выдавать учащимся первых-четвертых классов всех городов и районов республики по упаковке молока объемом 0,2 литра. Это будет пастеризованное молоко сроком реализации до семи дней.

– Есть российские регионы, которым удалось реализовать этот проект. Есть разные варианты реализации. Либо распределить производство по нескольким районам республики на базе крупных товаропроизводителей, либо запустить его централизованно в Сыктывкаре. Если поддержите, предлагаю сначала доработать проект совместно с министерством образования республики, согласовать с минфином и запустить уже в новом учебном году, – предложил Анатолий Князев.

– Молоко очень полезно для здоровья и развития ребенка. Поэтому предложение хорошее. Более того, надо рассмотреть возможность расширения проекта. Сначала начать с первых-четвертых классов, а потом постепенно продолжить такое сопровождение и в последующих классах, – поддержал инициативу Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото pugachevskoevremya.ru