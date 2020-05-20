Первый этап снятия ограничений откладывается

По состоянию на 20 мая в Коми лабораторно подтверждено 1019 случаев заболевания COVID-19, 446 человек выздоровели, 18 скончались. За сутки добавилось двенадцать зараженных. Два дня до этого число зараженных росло более быстрыми темпами: за 18 мая добавилось 37 случаев, за 19 мая – 39. В связи с этим власти Коми решили отказаться от введения первого этапа снятия ограничений с 21 мая.

В традиционном видеообращении к жителям региона исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба сообщил, что увеличение количества официально подтвержденных случаев заражения COVID-19 было обусловлено распространением инфекции в вахтовых поселках. Руководитель региона отметил, что очаги распространения коронавируса в Усинске, Воркуте, поселке Чикшино и городе Микуне локализованы, вахтовики находятся на карантине, передача инфекции остановлена.

Как пояснил Владимир Уйба, коэффициент распространения коронавируса по региону 3,3. Норма для первого этапа снятия ограничений – единица. Для стабилизации ситуации нужна как минимум неделя, поэтому 28-29 мая руководство республики вернется к вопросу о первом этапе снятия ограничений.

Светлана СОЛОВЬЕВА