Коми книга с историей

Домашние библиотеки жителей республики таят немало интересных изданий, связанных с историей и культурой родного края. Но только похвастаться редкими книгами библиофилам негде. На помощь им пришли сотрудники Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Маршака. Несколько дней назад на сайте библиотеки появилась новая рубрика. В ней друзья, партнеры и читатели Маршаковки делятся памятными историями, связанными с книгами из домашних библиотек.

Первым о книге из своей библиотеки рассказал член Совета Федерации Дмитрий Шатохин:

– В нашей домашней библиотеке много книг коми писателей. Если нахожу что-то интересное, рассказывающее о нашем северном крае российскими авторами, тоже стараюсь приобретать. Но самые ценные для меня те книги, авторов которых я знал и знаю лично. Перечитывая их произведения, вспоминаешь характер писателя, пытаешься угадать его слог, вспоминаешь минуты интересного общения с ним. Я почти десять лет знаком с «литературной» семьей Напалковых – Виктором Егоровичем и Натальей Васильевной. Имел честь реализовать с ними проект по строительству библиотеки-музея в деревне Жежим, где теперь каждый год проходит межрайонный литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» («Родное село – колыбель детства»). Конечно же, перечитывал их произведения. Одно из последних – литературно-художественное издание «Я Вас люблю», где автором выступил Виктор Егорович, перевод на русский сделан его супругой Натальей Васильевной. В книге три повести и одна поэма. В произведениях много говорится о человеческих взаимоотношениях, о любви, о характере. Рассказывается о сельском укладе жизни 1960-1970-х годов именно тех территорий, которые мне очень знакомы: это Дон, Усть-Кулом, Жежим. Читается очень легко и с удовольствием. Рекомендую всем для прочтения, особенно тем, кто любит наш замечательный Коми край.

Коми журналист Павел Симпелев рассказал, что его преподаватель в Ленинградском университете Алексей Гребенщиков, бывая в регионах, обязательно заходил в книжные магазины:

– В его домашней библиотеке были книги и на коми языке. У меня их тоже много, но хочется рассказать об издании, подготовленном нами и о нас. «Нами» – это учителя и учащиеся гимназии искусств. В прошлом году они пригласили меня в экспедицию по Пермскому краю, и мы побывали в Коми-Пермяцком округе, Чердыни, Ныробе, сплавлялись на катамаранах по реке Вишере, встречались с самыми близкими нашими родственниками – коми-пермяками, собирали фольклорные и этнографические материалы. А затем выпустили книгу «Асланым вужъяслань» («Тропою предков»). Она дорога мне тем, что напоминает о замечательных днях в экспедиции, и тем, что написана и проиллюстрирована детьми – гимназистами.

Читатель Маршаковки Александр Ануфриев отметил издание «Литература Республики Коми». Хотя это школьная хрестоматия, но для Александра она всегда была сборником рассказов и сказок коми писателей, таких как Елена Габова, Каллистрат Жаков, Иван Изъюров.

– Из этой книги еще дошкольником я узнал о Пере-богатыре, Яг Морте и Бабе Ёме, – поделился Александр Ануфриев. – Но особенно она полюбилась мне из-за сказки «Гришуня на планете Лохматиков», которую я перечитал более десятка раз. Этот сборник занимает особое место в моей домашней библиотеке.

Коми писатель Елена Афанасьева рассказала, что в детстве полюбила книгу Елены Ильиной «Четвертая высота»:

– Хотелось походить на героиню произведения Гулю Королеву. Она брала свои высоты не только в мирное время, но и на войне. В бою за одну из высот на Мамаевом кургане она подняла бойцов в атаку, заменив погибшего командира. Эта книга хранится дома, в Важгорте. Когда приезжаю домой, иногда беру в руки, чтобы просто подержать.

В домашней библиотеке детского писателя Анастасии Сукгоевой есть несколько книг, выпущенных Коми книжным издательством в 1970-х годах. Некоторые из них подписаны авторами.

– Эти книги жили раньше в доме моих дедушки и бабушки. Сейчас они живут у нас. Одна из них – стихи Альберта Ванеева про лося Ваську. Автор подписал ее для моего дедушки – Василия Корычева, который жил в селе Шошка Сыктывдинского района. Это очень добрая история про то, как люди спасли лосенка, оставшегося без мамы. Сейчас эту книгу читает моя дочка Татьяна, – рассказала Анастасия Сукгоева.

Педагог Ольга Мишарина представила книгу Михаила Лебедева «Бöрйöм гижöдъяс», изданную в 1959 году на коми языке. Оказалось, что с этой книгой связаны две истории.

– Первая произошла в 1962 году. Я училась в первом классе, но в марте попала в больницу уже с лопнувшим аппендиксом. Спасли, но держали долго. Когда мне стало лучше, мама принесла несколько книжек, велела выучить наизусть таблицу умножения. Арифметику в школе учили на коми языке, и я до сих пор умножаю в уме по-коми: витысь вит-кызь вит, витысь квайт-комын и т.д. Быстро выучила таблицу, прочитала книжки, и делать стало нечего. Тогда ведь не было ни телевизоров, ни смартфонов. И вот пришла ко мне тетя, я попросила ее позвонить маме в школу, чтобы она привезла мне интересную книгу. Мама привезла Лебедева, потому что она знала, что я люблю сказки и читаю хорошо. Действительно, там были стихотворные сказки Лебедева по мотивам коми преданий: «Зарни чукöр», «Яг Морт», «Кöрт Айка», но я прочитала, помню, даже оперетку «Настук», и песни, и басни, и стихи. В палате женщины смеялись: ну эта книжка толстая, хватит читать до выписки. Не помню, правда, хватило или нет. Вторая история случилась, когда уже работала в школе, наверно, лет 35 назад. После урока по Лебедеву ко мне подошла девочка и попросила книгу на дом, чтобы прочитать, ведь в школьной библиотеке была только тоненькая книжечка произведений Лебедева. Я отдала. Прошло время, я попросила книгу обратно, она обещала, но не принесла, второй раз так же. Я в третий раз прошу, говорю, что обещанное надо выполнять. Девочка и заплакала горькими слезами: «Ольга Ивановна, я боялась приносить, потому что собака стащила книгу и всю искусала-порвала, а многих страниц вообще нет!» Что делать? Конечно, мне жалко было книгу, но еще более девочку, поэтому попросила принести то, что осталось: 170 страниц, порванная обложка, особенно сзади, испачканные и помятые страницы. Но храню эту книгу и по сей день, – поведала Ольга Мишарина.

Преподаватель математики из Москвы, доцент МГУ Анастасия Васильева несколько лет назад самостоятельно изучила коми язык, сейчас активно использует его в жизни и прочитала коми авторов больше, чем многие жители республики.

– Сборник повестей и рассказов Геннадия Юшкова «Ловъя лов» мне подарил журналист Артур Артеев, когда я впервые побывала в Сыктывкаре три года назад, – вспомнила москвичка. – Через месяц я прочитала повесть «Вилядь сиктса ань». У Геннадия Юшкова лексика богатая, а я тогда коми язык еще недостаточно хорошо знала, поэтому приходилось часто заглядывать в словарь. Потом стала изучать других коми авторов. Но в этом году снова вернулась к книге «Ловъя лов». Брала ее в Саратов на конференцию. Оказывается, теперь людей можно удивить даже тем, что читаешь бумажное издание, особенно если оно старое. Поэтому пассажиры обращали внимание на книгу, а я им рассказывала про Геннадия Юшкова, коми язык, послевоенную коми деревню. Хоть я и не лучший рассказчик, но люди с интересом слушали. В Москве – дома и в метро – книгу читала дальше, даже написала о ней несколько заметок в коми блог «Пасйӧдъяс». Кстати, словарем теперь редко приходится пользоваться.

Педагог дополнительного образования Ольга Печеницына отметила книгу Бориса Шахова «Визув паныд» («Против течения»), выпущенную Коми книжным издательством в 1980 году. Педагог с тридцатилетним стажем работала в школах Пожега и Сторожевска учителем коми и русского языков и литературы. А с 2006 года перешла в систему дополнительного образования и вплотную начала вести работу с юнкорами. С молодыми журналистами, помимо занятий, участвовали в различных творческих проектах, конкурсах, но не забывали публиковаться и в печатных СМИ.

– Прошло некоторое время, и я случайно наткнулась на эту книжку в домашней библиотеке, – рассказала Ольга Печеницына. – Увидела ее, в душе что-то ожило. Открываю и прямо на обложке вижу запись «Юнкору Ольге Каневой». А чуть пониже – печать от редакции районной газеты «Звезда». Вот поэтому эта книга мне дорога. Она мне напомнила, что в далеком детстве я тоже была юнкором.

Для семьи директора музея Ивана Куратова Дианы Холоповой одна из самых дорогих книга «Жизнь на сломе эпох. Коми архитектор А.В. Холопов». Ее автор – заместитель директора Национальной галереи Коми Людмила Кочерган.

– Александр Викентьевич Холопов – это первый коми архитектор и художник, – напомнила Диана Холопова. – Он является близким родственником моего супруга, родным братом его деда. Эта книга размещена на самом почетном месте в нашей библиотеке.

Председатель Союза писателей Республики Коми Елена Козлова рассказала, что у нее в домашней библиотеке есть книга 1939 года издания «И.А. Куратов. Художественные произведения. Первый том»:

– Она мне дорога еще и потому, что эта книга из личной библиотеки моего отца, сельского учителя Василия Козлова.

У председателя МОД «Коми войтыр» Алексея Габова также сохранились редкие издания от его предков:

– На полке нашей семейной библиотеки почетное место занимают четыре книги, доставшиеся мне от бабушки по маминой линии Иван Ӧндрей Татьян (Татьяна Андреевна Мамонтова). Одна из них рукописная. Бабушка записала молитвы на коми языке. Остальные передавались из поколения в поколение от отца прабабушки, который был бурлаком на Екатерининском канале. Оттуда он привез псалтырь на старославянском языке. Это не просто редкие книги, которые имеют историческую ценность, это память о моих корнях.

Рассказы о книгах на сайте библиотеки не только на русском, но и на коми языке.

– Благодаря этим воспоминаниям на сайте библиотеки появились фотооткрытки о самой дорогой, памятной книге, книге, с которой связана какая-то история, самом старом издании в домашней коллекции, – прокомментировала «Республике» акцию заведующая отделом коми литературы и краеведения Маршаковки Алена Нестерова. – Большинство книг связаны с республикой, так как рассказы читателей были собраны накануне Дня коми письменности.

Артур АРТЕЕВ

Фото ndbmarshak.ru