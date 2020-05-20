Печора разлилась

На утро среды, 20 мая, режим чрезвычайной ситуации из-за паводка действовал в трех районах – Усть-Куломском, Усть-Цилемском, Удорском, а также в Усинске. В Сыктывкаре на этот момент пик весеннего разлива был уже пройден, вода падала.

По данным регионального управления МЧС, в Усть-Куломском и Удорском районах вода тоже начала убывать, в Усинске рост воды остановился, наметилась стабилизация.

В Усть-Цилемском районе на утро среды паводок еще не отступал, за сутки уровень воды в Печоре подрос на 21 сантиметр и составил 11,13 метра. К обеду прибыло еще пять сантиметров. Залило участок дороги между райцентром и селом Хабариха, так что проехать по нему можно было только на технике высокой проходимости. В селе Нерица паводком чуть не снесло пешеходный мост через Кобылий ручей, местные добровольцы во избежание этого утяжелили его мешками с песком. Мост ушел под воду, зато не уплыл. Жители населенных пунктов района, чьи дома признаны подтопленными и разместившиеся из-за этого у родственников или знакомых на территории сельского поселения «Усть-Цильма», получают сухие пайки. По информации Коми ЦГМС, превышение неблагоприятной отметки уровня воды в ближайшее время ожидается по гидрологическому посту у села Ермица.

В Ижемском районе из-за роста воды временно ограничили дорожное сообщение между Ижмой и деревней Ласта, где размыло мост. Подобная ситуация с проездом к населенным пунктам Картаель, Том и Койю, на этих участках организовали лодочную переправу. Утром 20 мая самый заметный рост паводка в Печоре на территории Коми был зафиксирован именно в Ижемском районе, у Щельяюра, – на 31 сантиметр. Уровень воды на тот момент там был 12,66 метра. Как сообщается на сайте администрации района, утром в среду в зоне подтопления находились пять домов в деревне Чаркабож, залита 31 придомовая территория в Няшабоже. В Щельяюре жилые дома не пострадали, но вода пришла в здание Техучастка.

На территории городского округа «Усинск» режим ЧС ввели 18 мая в связи с подтоплением жилых домов в сельских населенных пунктах на территории округа, в частности, пострадали деревни Захарвань и Праскан. Накануне сотрудники МЧС вместе с представителями муниципальной администрации посетили подтопленные деревни. Оперативной группой в этом муниципалитете руководит заместитель начальника МЧС по Коми Константин Сухарев.

– Мы убедились в том, что жителям подтопленных домов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым. Благодаря оперативному информированию к паводку они смогли подготовиться заранее, – привела слова Константина Сухарева пресс-служба ведомства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото 11.mchs.gov.ru