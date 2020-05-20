День в обсерваторе

В период пандемии коронавируса в лексикон россиян прочно вошло слово «обсерватор». Это здание, где под медицинским наблюдением находятся люди, которые контактировали с инфицированными или прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусу. Об обсерваторах ходят разные слухи, поскольку о том, что на самом деле происходит в этих учреждениях, известно немного. Журналист «Республики» побывал на охраняемом объекте в сыктывкарском поселке Максаковка и узнал, как живут люди в ожидании диагноза в полной изоляции от общества.

Одно из зданий, перепрофилированных в Сыктывкаре под обсерватор, – Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка». Для директора этого учреждения Дмитрия Едомского жизнь в прямом смысле разделилась на «до» и «после» коронавируса. До марта деятельность центра была ориентирована в первую очередь на проведение социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для пожилых людей и инвалидов. Дмитрий Едомский показал журналисту «Республики» то, что было подготовлено в «докоронавирусные времена»: в центре установлена единственная в республике магнитотерапевтическая установка «Алма», есть соляная пещера, кедровая бочка, душ Шарко. Сейчас все это дорогостоящее оборудование фактически не используется, поскольку теперь гости (в центре их называют жильцами) особые: из своих комнат они не выходят, с внешним миром контактируют в основном по телефону и интернету.

Решение о перепрофилировании центра «Максаковка» под обсерватор было принято 3 апреля. Неожиданностью это решение не стало, но, к сожалению, перепрофилирование не сопровождалось поставками необходимых дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Руководству учреждения пришлось разыскивать все это самостоятельно в условиях острого дефицита. Помогло министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, содействовавшее в организации закупок. Поддержали партнеры-поставщики. Понимая сложность ситуации, они обеспечили средствами защиты без предоплаты – под гарантийные письма.

Большая часть персонала центра к моменту перепрофилирования отправилась на самоизоляцию. Оставшиеся прошли экспресс-обучение, курс которого был разработан с помощью сотрудников Роспотребнадзора. Даже рекомендованную Роспотребнадзором защиту директор центра решил усилить, для этого изучил опыт борьбы с эпидемиями особо опасных болезней в Советском Союзе. Если Роспотребнадзор рекомендует делить обсерваторы на две зоны: «грязную» и «чистую» (свободную от инфекции), то в максаковском обсерваторе таких зон шесть. Это «грязная», «чистая», «карантинная» и «буферные» зоны между ними. Все зоны отделяются дверями с резиновой прокладкой, которая не пропускает воздух, вентиляция между палатами перекрыта.

Для тех, кто помещается в обсервацию, выделены третий и четвертый этажи здания, в «грязную» зону ведет отдельный вход. Там работают только медики в противоэпидемических костюмах, персонал центра заходит в эту зону в исключительных случаях – например, если что-то сломается, потребуются услуги электрика или сантехника.

Дмитрий Едомский во время разговора не раз подчеркивал, что «грязной» зону, где находятся жильцы, можно называть только условно, потому что в обсерватор помещаются лишь те, у кого первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. В обсерваторе они под меднаблюдением, врачи измеряют им температуру, через десять дней изоляции снова проводят тест на коронавирусную инфекцию. Если тест окажется положительным, пациент переводится в больницу. Директор центра заверил, что 99 процентов жильцов выписываются из обсерватора здоровыми.

Несмотря на то что угроза заразиться весьма условна, меры предосторожности принимаются самые серьезные, персонал относится к обеспечению эпидемиологической безопасности очень ответственно. Для всех сотрудников обязательны средства индивидуальной защиты, два раза в день проводится дезинфекция всех помещений во всех зонах. Даже доставка питания в «грязную» зону – это довольно сложная процедура. Питание для жильцов пятиразовое. Еда в одноразовых ланч-боксах грузится в тележки, персонал центра отправляет их на лифте на третий и четвертый этажи. Там тележки с едой забирают медики в защитных костюмах, они и разносят ланч-боксы по комнатам. Использованную посуду уничтожает компания, которая занимается утилизацией опасных отходов.

Каждая палата в «грязной» зоне рассчитана на четырех жильцов, оборудована душем и туалетом. У жильцов нет необходимости покидать комнату, поэтому дверь запирается на ключ. Иначе, как показала практика, жильцы все-таки отправляются гулять по коридорам, заходят друг к другу в гости. Такое поведение для людей, которые могут оказаться разносчиками инфекции, абсолютно исключено, и рассчитывать в этом случае только на сознательность постояльцев нельзя.

Первыми жильцами обсерватора были пациентки отделения гинекологии Эжвинской городской больницы, ставшей очагом распространения коронавирусной инфекции. Женщины оказались в больнице, закрытой на карантин, находились там довольно долго, потом тех, у кого первые тесты на коронавирус не дали положительных результатов, перевели в обсерватор.

Психологическое состояние прибывших оставляло желать лучшего: женщины были измотаны вынужденным пребыванием на карантине в больнице, поэтому без энтузиазма отнеслись к необходимости оставаться в обсерваторе.

– Три дня подряд я в противоэпидемическом костюме приходил к ним в зону, вел беседы, объяснял необходимость профилактических мероприятий. Мы создали для этих женщин комфортные условия, предоставили им все необходимое – вплоть до кружек и тапок. После пребывания у нас никаких жалоб они не высказывали, только благодарили, – рассказал Дмитрий Едомский.

По словам директора центра, ни одного из жильцов не помещают в обсерватор без «объяснения причин». С каждым проводится разъяснительная работа, в большинстве своем люди с пониманием относятся к ситуации, не высказывают недовольства.

Главная проблема человека в полной изоляции от общества – скука. Директор центра рассказал, что в каждой комнате установлен телевизор, есть интернет. Для того чтобы обеспечить всех жильцов устойчивым доступом во всемирную сеть, пришлось прибегнуть к помощи Центра информационных технологий Коми, его сотрудники провели оптико-волоконный кабель. Жильцы, которые пребывали в центре до пандемии коронавируса, – в основном пожилые люди, пользовались интернетом не очень активно. А новые постояльцы большую часть времени проводят во всемирной сети. Там для них по решению руководства центра организовано интернет-сообщество, предоставляющее бесплатные дистанционные занятия: желающие могут заниматься спортом под руководством виртуального тренера, изучать иностранные языки, получить консультацию психолога и юриста. Комплексы физических упражнений подобраны так, чтобы выполнять их можно было на минимальной площади. Любителям «бумажного» чтения предоставляются газеты и книги. После прочтения газеты утилизируются, книги отправляются на «карантин».

Также создан чат, где жильцы могут знакомиться, общаться, рассказывать о проблемах. Если кто-то в режиме самоизоляции решит заняться творчеством, ему предоставят все необходимое – правда, за его счет. Естественно, передача наличных для покупки товаров исключена, деньги переводятся дистанционно. Сейчас в центре только одна женская палата, ее обитательницы, например, заказали наборы для вышивки и создания картин.

Для живого разговора на улице установлен «стул общения». В каждой палате есть выход на балкон, оттуда можно общаться с сотрудником центра, который садится на стул. Приходится немного повышать голос, зато возможность заразиться при таком способе общения исключена.

В таком же «улично-балконном» формате с 20 мая для жильцов начались тренировки, которые проводит мастер спорта международного класса по тхэквондо, заслуженный тренер России Анатолий Чиканчи. Журналисту «Республики» знаменитый спортсмен пояснил, что дело это важное и нужное, людям, находящимся в изоляции, необходимо расходовать энергию. Анатолий Чиканчи выразил надежду, что к акции подключатся и другие спортсмены.

Директора центра на данный момент волнует проблема неустойчивой мобильной связи. Сейчас, когда в центре находятся люди из разных районов республики и регионов страны, важно обеспечить им и их родственникам возможность поговорить в любое время. Но мобильная связь в районе центра оставляет желать лучшего. Для того чтобы исправить ситуацию, нужен усилитель сигнала мобильной связи, но средств на его приобретение у центра нет, а о возможности взять аппаратуру в аренду хотя бы на время пандемии договориться с представителями операторов сотовой связи пока не удалось.

Рассказал Дмитрий Едомский и об отношении жителей поселка Максаковка к открытию обсерватора. Некоторые граждане встретили создание закрытого объекта в штыки, утверждая, что из обсерватора «расползется зараза».

Директор центра уверен, что такие слухи появляются только от недостатка информации.

– При тех мерах безопасности, которые у нас принимаются, в нашем центре куда безопаснее, чем на улицах Максаковки, – сказал Дмитрий Едомский. – Многие жители поселка не носят маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. Каждый из нас, если хочет обеспечить безопасность, должен начать в первую очередь с себя.

Директор центра не знает, сколько еще «Максаковка» будет функционировать в качестве обсерватора. Сам он не скрывает, что мечтает о скорейшем завершении пандемии. Но готовятся к худшему варианту – работе в качестве обсерватора до сентября-октября. Потом планируется масштабная дезинфекция здания, карантин и, наконец, возвращение к прежнему режиму работы.

Людмила ВЛАСОВА

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