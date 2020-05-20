Национальному коми театру нужно новое здание

На площадке Госсовета обсудили возможность строительства нового здания Национального музыкально-драматического театра Коми, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В рабочем совещании, инициаторами которого выступили парламентарии и руководство минкультуры республики, приняли участие представители органов исполнительной власти, администрации Сыктывкара, обеих палат Федерального Собрания, театра, а также МОД «Коми войтыр». Пункт о строительстве театра вошел в итоговую резолюцию

XII съезда коми народа, проходившего в Сыктывкаре в феврале этого года.

Как проинформировала директор театра Светлана Белорусова, подрядчик, который выполнял кровельные работы в закрытом на ремонт здании, допустил множество нарушений и покинул объект. Руководство театра обратилось в Арбитражный суд, проведена экспертиза, следующее заседание намечено на июнь.

Все это время театр, не имея «домашней» сцены, выступал на самых разных, зачастую неприспособленных площадках. Но творческий сезон 2020-2021 годов, по словам министра культуры, туризма и архивного дела Сергея Емельянова, театр проведет на одной из лучших сцен республики – в гимназии искусств. В ближайшее время театр и гимназия подпишут соглашение о сотрудничестве, согласуют графики работы. В то же время все участники совещания считают, что театру необходимо новое здание.

Руководство театра предложило на обсуждение несколько вариантов размещения будущего здания. Было высказано мнение, что театр должен обязательно располагаться в центральной части столицы республики, занимать территорию, соответствующую всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

По словам главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, необходимо провести мониторинг всех возможных участков, обсудить их всем заинтересованным сторонам, в том числе с привлечением архитектурного сообщества.

По результатам совещания министерству имущественных и земельных отношений республики и администрации города рекомендовано до 1 июня определить перечень подходящих участков, совместно с творческой общественностью и министерством культуры, туризма и архивного дела до середины июня утвердить наиболее вероятные участки под строительство, обсудить их на площадке Госсовета. Затем запланировано провести заседание градостроительного совета.

– После того как будет определено место, мы будем считать это точкой отсчета для начала подготовки участка к проектированию. А на октябрьскую сессию внесем на рассмотрение Госсовета вопрос о финансировании работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство нового здания Национального музыкально-драматического театра, – добавил Сергей Емельянов.

Лина ПЕРОВА

Фото Дениса БУДРИНА