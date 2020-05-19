Вместо бумажного проездного — пластиковая карта

ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» сообщает, что по результатам конкурса, организованного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, компания стала региональным оператором автоматизированной системы оплаты льготного проезда. Старт проекта по внедрению электронных проездных намечен на июнь этого года. Сыктывкар и Ухта станут первыми городами, которых затронет нововведение.

«Благодаря автоматизированной системе оплаты проезда граждане получают удобный и современный способ оплатить билет. В скором времени к этой системе присоединятся и льготные пассажиры. Имея полную информацию о поездках, перевозчик в режиме реального времени может проводить мониторинг пассажиропотока. Это поможет корректно выстраивать маршрутную сеть и оптимально формировать транспортную работу. В конечном итоге, это приведет к улучшению качества обслуживания», — отмечает директор «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

Проект предполагает постепенный переход от бумажных проездных билетов к электронным носителям в течение трех месяцев. Каждому «льготнику» предоставляется право выбора: бесплатно получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте платежной системы «Мир». Ключевые характеристики останутся прежними: безлимитный проезд на городских автобусах в течение месяца за 400 рублей. Фактически изменится только то, что теперь не нужно каждый месяц приходить за новым проездным. Необходимо лишь вовремя пополнять баланс на очередной месяц. Причем сделать это можно дистанционным способом — через мобильное приложение или интернет-банк Сбербанк Онлайн. Воспользоваться услугой также можно будет в банкомате или непосредственно у сотрудников банка. Комиссия за пополнение баланса отсутствует.

Получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно в ближайших пунктах реализации социальных проездных билетов.

Чтобы исключить недоразумения при старте проекта, к каждой социальной транспортной карте (или банковской карте) будет выдаваться буклет. В нем в формате вопросов и ответов будет дана подробная информация о нововведении. В дополнение к этому в автобусах появятся постеры, рассказывающие об автоматизированной системе оплаты льготного проезда, а на сайте komiavtotrans.ru будет создан специальный раздел.

Большое внимание будет уделено обучению персонала, непосредственно задействованного в коммуникации с льготными категориями граждан. Соответствующие инструктажи пройдут водители и кондуктора. Также в процесс обучения будут вовлечены сотрудники пунктов реализации социальных проездных билетов и работники банка.

ООО «САТП №1»