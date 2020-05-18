Большая вода пришла в столицу Коми

Весенний паводок пришел в сыктывкарские поселки, режим чрезвычайной ситуации из-за большой воды действует в Удорском, Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах.

В Ухте, которая оказалась довольно сильно подтоплена в первой декаде мая – такого уровня паводка здесь не видели почти 30 лет, – реки вернулись в берега, и режим ЧС в городе сняли 15 мая. В Усть-Куломском районе на 17 мая, по данным МЧС Коми, наблюдался устойчивый спад уровня воды, но оставались подтопленными населенные пункты Усть-Нем и Югыдъяг, не полностью восстановилось автосообщение между райцентром и деревнями, отрезанными водой, так что в понедельник особый режим еще действовал. В районе продолжала работать аэромобильная группировка и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

В то время как в верховьях Вычегды ситуация постепенно стабилизировалась, ниже по течению паводок был в разгаре. Сыктывкарские поселки Заречье и Трехозерка в очередной раз оправдали звание местной Венеции – в выходные по их улицам снова можно (а местами и нужно) было плавать на лодках. В субботу мэр столицы Коми Наталья Хозяинова на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что подтоплены дома и дворы в Заречье, Трехозерке, Седкыркеще, Сидорполое и Выльтыдоре. С утра городские спасатели объезжали эти территории.

«Уровень воды поднялся до 6,21 метра, за сутки прибавилось 18 сантиметров, такими темпами завтра доберемся до опасно критического уровня в 6,4 метра», – написала Наталья Хозяинова.

Впрочем, утром воскресенья, 17 мая, уровень был все же пониже пессимистического прогноза – 6,3 метра, но в заречных поселках вода пришла в 20 домов и подтопила более 300 дворов. В «Венеции» побывал врио главы Коми Владимир Уйба. Вместе со старостой Ириной Главинской он прошелся по проблемным улицам в сапогах-броднях, осмотрел боны, по которым люди ходят во время половодья, разрушенные водой постройки. Как сообщает пресс-служба главы Коми, руководитель региона также пообщался с местными жителями, выслушал их просьбы и пожелания, осмотрел пострадавшие дома.

Неблагоприятные прогнозы по паводку были для Ижемского и Усть-Цилемского районов, Усинска, так что туда были направлены оперативные группы ГУ МЧС по Коми с привлечением федеральных спасателей. На 17 мая, по данным Коми ЦГМС, уровень воды в Печоре в районе села Усть-Цильма превысил критическую отметку в 1030 сантиметров и продолжал расти. В традиционно подтапливаемые населенные пункты сельского поселения Трусово Усть-Цилемского района еще 15 мая была направлена группировка «СПАС-Коми» для оказания помощи местным жителям. В то же время в верховьях Печоры, у Троицко-Печорска, уровень воды уже опустился ниже критерия неблагоприятного значения. В Удорском районе в воскресенье, по данным МЧС, оставались подтопленными Ертом и Ыджыдъяг.

В связи с продолжающимся ростом воды на Вычегде на начало недели прогнозировалось подтопление ряда населенных пунктов Корткеросского района, а из-за обильного снеготаяния на Усе ожидалось дальнейшее повышение уровня воды в Печоре, что угрожает населенным пунктам от поселка Усть-Уса до границы с НАО.

Для ликвидации последствий паводка в Коми от МЧС России привлекли более 160 человек, 36 единиц техники. Всего в зоне подтопления в республике на 17 мая находилось 269 домовладений.

Анна АЯНОВА