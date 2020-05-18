Оптимизация здравоохранения в Коми приостановлена

Владимир Уйба принял участие в заседании исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Заседание состоялось 15 мая по видеосвязи с представителями движения в городах и районах республики. Основная тема – ситуация в сфере здравоохранения региона, сообщила пресс-служба главы Коми.

О необходимости проведения совместного с минздравом региона видеоселектора по вопросам отрасли здравоохранения лидеры МОД «Коми войтыр» заявили 29 апреля на встрече Владимира Уйба с представителями общественных организаций, которые защищают интересы коренных жителей республики. Руководитель региона инициативу поддержал и выразил желание лично принять участие в этом совещании.

В ходе заседания был заслушан доклад исполняющего обязанности министра здравоохранения Бориса Александрова, Владимир Уйба ответил на вопросы.

Представители движения в Усть-Куломском районе обратили внимание на изношенность автопарка скорой медицинской помощи. Владимир Уйба согласился, отметив, что в республике требуется обновить не только санитарный автотранспорт, но и школьные автобусы. Для этого необходимо возобновить федеральную программу по поддержке отечественного автомобилестроения, рассказал врио главы.

Из Печоры поступил вопрос о замене неработающего компьютерного томографа в районной больнице.

– Мы понимаем, что во многих учреждениях здравоохранения оборудование изношено. Поэтому, не дожидаясь программы модернизации первичного звена, мы заказали для республики четыре модульных аппарата КТ. Их готовит питерский завод «Электрон». Это наше отечественное оборудование, очень качественное. Один из таких приборов будет установлен в Печоре. Сейчас решаем вопрос по финансированию. Соответствующее письмо в федеральное правительство я уже направил, – сообщил Владимир Уйба.

На заседании исполкома также обсудили вопросы привлечения в сельскую местность врачей и узких специалистов, оказания медицинских услуг жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов, привлечения санавиации для госпитализации больных в период половодья, ремонта и строительства лечебных учреждений, лекарственного обеспечения.

Отдельно затронута тема оптимизации. Владимир Уйба сказал, что категорически не согласен с этой программой, сейчас она полностью приостановлена в Коми. В качестве примера руководитель региона привел ситуацию в Усть-Усе, в которой планировалось реорганизовать участковую больницу, но по решению врио главы Коми процесс был остановлен.

– Необходимо начать воссоздавать систему здравоохранения там, где сегодня нет ни фельдшера, ни врача. С учетом таких расстояний, как в Коми, подход «один фельдшер на сто дворов» не работает. Фельдшер необходим, даже если меньше ста дворов. Поэтому этот подход надо менять, и мы будем это делать, – подчеркнул Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru