Монди СЛПК сохранит объемы инвестиций в республику

Владимир Уйба обсудил с Клаусом Пеллером приоритеты сотрудничества правительства Коми и АО «Монди СЛПК». Рабочая встреча врио главы региона и генерального директора целлюлозно-бумажного комбината состоялась 15 мая. Рассмотрены вопросы производственной и инвестиционной деятельности предприятия, энергообеспечения, социального партнерства, экологии и лесовосстановления, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Монди СЛПК является крупнейшим арендатором лесных участков в Республике Коми. Общий объем аренды составляет 5,08 миллиона кубических метров, или 42,5 процента от всех арендованных участков в регионе.

При этом компания в полном объеме исполняет обязательства по выполнению лесохозяйственных работ (в том числе по лесовосстановлению), участвует в реализации на территории республики пилотного проекта «Концепция интенсивного использования и воспроизводства лесов», а также сотрудничает в реализации проекта электронной маркировки древесины с целью борьбы с незаконным оборотом древесины.

ТЭЦ комбината обеспечивает 17 процентов от общей потребности региона в электроэнергии. В масштабный проект модернизации ТЭЦ Группа Mondi уже инвестировала более 100 миллионов евро.

В рамках соглашения с правительством Коми АО «Монди СЛПК» ежегодно выделяет денежные средства на социальное партнерство и спонсорство. Эти деньги направляются на строительство и ремонт дорог, поддержку сельских районов (Корткеросского, Усть-Куломского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского, Прилузского), а также Эжвинского района города Сыктывкара, на развитие спорта и социальной сферы республики. В 2020 году компания планирует выделить региону 550 миллионов рублей.

В этом году АО «Монди СЛПК» оказало содействие в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), передало правительству Республики Коми во временное пользование здание санатория-профилактория «Вита» в Эжвинском районе для размещения в нем обсерватора.

По словам Клауса Пеллера, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике и стране, предприятие сохранит объемы инвестиций, запланированных на этот год.

По итогам встречи врио главы Коми и генеральный директор АО «Монди СЛПК» выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и готовность развивать взаимовыгодное партнерство между правительством региона и предприятием.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru