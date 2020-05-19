Печора в годы войны: 75 интересных фактов

К юбилею Великой Победы в Печоре вышла в свет книга «75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в годы Великой Отечественной войны». Новое издание поступит в библиотеки города, когда они начнут работать после режима самоизоляции. Журналист «Республики» стал одним из первых читателей книги, которую прислали из Печорского историко-краеведческого музея.

Издание, предназначенное в первую очередь для студентов и учащихся школ города и района, не претендует на исчерпывающую полноту, многие факты взяты из публикаций местной печати. Эти факты собрали под одной обложкой сотрудники городской центральной библиотеки и Печорского историко-краеведческого музея. В списке авторского коллектива – Ольга Капустина, Татьяна Панкратова, Елена Ремарчук и Татьяна Смагина. Верстка Любови Богдановой.

– Уже более двадцати лет Центральной библиотекой Печоры совместно с Печорским историко-краеведческим музеем выпускается Календарь, – рассказала «Республике» заместитель директора библиотеки Татьяна Смагина. – Традиционно в него включали интересную информацию по каким-либо датам. Так было и в этот раз. Но в процессе работы мы поняли, что вторая часть Календаря получается достаточно большой и интересной, поэтому решили выпустить ее отдельным изданием, брошюрой «75 фактов…». Мы хотели показать, что Печорский район не был в стороне от всей страны. И здесь также ковалась долгожданная Победа!

Как добавила заведующая сектором научно-просветительской деятельности Печорского историко-краеведческого музея Ольга Капустина, в брошюре можно прочитать о предприятиях, которые были открыты в годы войны, о героях-земляках, событиях того времени.

– Каждый факт очень ценен, каждый можно потом долго изучать, узнавая о нем все больше и больше, – отметила Ольга Капустина. – Все материалы собирались не один год, значимая часть – из архива печорского музея. Они были систематизированы и опубликованы в брошюре.

Вкниге рассказывается о Печорском десанте (единственном боевом эпизоде войны на территории Коми АССР), об оленно-лыжных батальонах, о том, что в годы войны Кожвинским райвоенкоматом было призвано на фронт 54 935 человек. Это был самый большой призыв в республике, так как территория района включала в себя нынешние Печорский, Интинский, Воркутинский, Вуктыльский и Сосногорский районы. Из общего числа призванных абсолютное большинство составляли заключенные из Печоржелдорлага, Воркутлага, Инталага, Севжелдорлага (на территории Кожвинского района были дислоцированы подразделения этих лагерей).

За первые 18 месяцев войны Кожвинский район отправил на фронт более 800 посылок, восемь тысяч зимних и летних вещей, в том числе малицы, тобоки, 70 полушубков, 360 меховых курток, 570 фуфаек, 69 пар валенок, более тысячи шапок-ушанок, 1660 меховых и шерстяных рукавиц, одеял, сотни пар белья. Жители Кожвинского района сдали в фонд обороны облигаций государственного займа на сумму 4,5 миллиона рублей и более трех миллионов рублей внесли наличными. В Печорском пароходстве и Печорском бассейновом управлении пути шел сбор средств на строительство самолетов «Речник Печоры».

25 ноября 1941 года на территории Кожвинского района была введена светомаскировка. Вышел приказ: «Обязать всех граждан района в период проведения светомаскировки затемнить квартиры, кухни и места общего пользования светомаскировочными средствами, завешивая окна, щели и двери в жилых домах плотной затемненной тканью, одеялами без щелей и т.д.». В декабре того года на станцию Печора пришел первый состав с воркутинским углем.

А в конце 1945 года в поселке Каджером появилось местечко Берлин. Его образование связано с немцами, которых сослали в поселок после войны. Это были выходцы из Одесской, Житомирской и Николаевской областей, находившихся под немецкой оккупацией. Вновь прибывших называли берлинцами, а место, где они построили землянки и избушки, – Берлином.

В 1959 году решением исполкома Печорского городского совета депутатов трудящихся одну из улиц города назвали в честь Героя Советского Союза Олега Кошевого (1926-1943). Олег Кошевой был членом подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в 1942-1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне. В том году одну из улиц в речной части города хотели назвать именем Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Однако на карте города эта улица так и не появилась. 19 мая 1962 года в день 40-летия Всесоюзной пионерской организации был открыт памятник-бюст пионеру-герою Володе Дубинину. В начале 80-х памятник разрушился и был заменен новым. А в октябре 2019 года установлен уже третий бюст Володи Дубинина. На этот раз бронзовый.

В 2019 году в Печорском районе проживало семеро участников Великой Отечественной войны, два жителя блокадного Ленинграда.

Книга издана в Коми республиканской типографии, тираж небольшой – всего сорок экземпляров. Они поступят в 19 библиотек района и городской музей. Деньги на издание были выделены районной администрацией.

Артур АРТЕЕВ