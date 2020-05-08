Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны! Уважаемые жители Республики Коми!

От имени Государственного Совета Республики Коми и от себя лично поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

В нашей стране 9 мая было и остается священным днем для людей всех поколений. 75 лет назад закончилась самая кровопролитная война, в которой наш народ победил фашизм. Этот день стал символом нашей национальной гордости и несокрушимого единства, стойкости и мужества, героизма и безграничной любви к Родине.

Память о беспримерном подвиге советского народа навсегда останется в сердцах благодарных потомков и жителей всего мира. Сегодня мы должны ценить каждую минуту, проведенную рядом с нашими ветеранами. Эти люди – наша память, наша совесть, пример того, как нужно жить.

Дорогие ветераны! Вы самоотверженно преодолели все эти испытания. Низкий вам поклон за то, что в жестокой битве с врагом вы защитили Отечество, отстояли свободу, мир и независимость. Искренне благодарю за трудовой подвиг в годы войны, за возрождение страны в послевоенное время.

Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а жителям Республики Коми – мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником! С Днем Победы!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми