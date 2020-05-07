Ранение Ивана Морозова

В объявленный Владимиром Путиным Год памяти и славы Национальный музей Коми на своем сайте рассказывает об интересных экспонатах, связанных с участием в войне уроженцев края. Одним из таких документов стала справка о фронтовом ранении Ивана Морозова.

– Наш герой – человек в Коми не просто известный. Иван Павлович Морозов с 1965 по 1987 год был первым секретарем обкома КПСС Коми АССР, – рассказала «Республике» научный сотрудник музея Елена Морозова. – Он старался избегать разговоров о Великой Отечественной войне. Возможно, потому, что из всех своих одноклассников семилетней школы села Межадор по фамилии Морозов он вернулся с фронта один. А может, потому, что война и так постоянно напоминала о себе болью в левой руке. Во время ранения была повреждена кость локтевого сустава.

Иван Морозов оставил воспоминания об обстоятельствах своего ранения. За несколько месяцев до смерти он отправил свое письмо-воспоминание автору книги «Дороги памяти» Михаилу Харитонову.

«В первых числах ноября мы наступали за городом Невелем в направлении села Великое, – вспоминал он. – 4 ноября ночью заняли небольшую деревню на пригорке около озера. Из батальона оставалось в живых около сорока человек. Деревню надо было удержать любой ценой. Заместитель комбата послал меня с сопровождающим солдатом – моим земляком Ульныровым – с приказом собрать хозвзвод и привести это подкрепление в деревню. Надо было проскочить между озером и немцами, но нас заметили и накрыли минометным огнем. Меня тяжело ранило. Выбирался на спине. Приказ передал. 5 ноября был доставлен в город Великие Луки. Затем был полевой госпиталь в Торжке, госпиталь в Костроме».

После госпиталя, в январе 1943 года, 19-летний Иван Морозов был демобилизован. Инвалидность он не оформлял, хотел быть «как все».

Такие воспоминания можно считать большой редкостью. Многие ветераны Великой Отечественной войны не любили рассказывать о войне, старались вырвать ее из своей памяти.

Ивану Морозову исполнилось восемнадцать лет в октябре 1942 года. К этому времени он, выпускник фельдшерско-акушерской школы Сыктывкара, работал фельдшером лазарета третьего отделения Печорлага НКВД в поселке Абезь. В октябре 1942 года Иван Морозов обратился в Кожвинский военкомат с просьбой призвать его в Красную армию. Но его подвел рост. Только с третьей попытки, обманув врачей разговорами, Иван Морозов незаметно встал на ростомере на цыпочки, прибавив себе недостающие сантиметры.

В декабре 1942 года Иван Морозов стал снайпером 100-й стрелковой бригады 3-й армии Калининского фронта. Участвовал в наступательных операциях по освобождению Калининской, Смоленской, Псковской областей, городов Белый, Рудня, Великие Луки, Невель.

Иван Морозов награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», тремя орденами Ленина и медалями.

Его имя увековечено в названиях улиц в Сыктывкаре и в Инте, его имя носят школа в селе Межадор, Сыктывкарский медицинский колледж и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Артур АРТЕЕВ

Фото Национального музея Коми