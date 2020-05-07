Три поколения семьи Гориновых

Для сыктывкарской семьи Гориновых День пожарной охраны – праздник трех поколений, поскольку история семьи неразрывно связана с историей этой службы в республике. Основу династии заложил Прокопий Горинов, который служил в пожарной охране с 70-х годов прошлого века, его дело продолжил сын Александр. Теперь в пожарной охране служит третье поколение семьи Гориновых.

Прокопий Горинов родился в 1926 году в селе Куратово Сысольского района, в 1943 году его призвали в Красную армию. К тому моменту в ходе войны уже произошел перелом, советские войска перешли в уверенное наступление. На фронте юный Прокопий Горинов был телефонистом взвода связи. Тянуть провода приходилось на линии фронта, под обстрелом и бомбежками, а иногда и под носом у немцев. Связист в самом начале службы был награжден медалью «За отвагу», позже за боевые действия в Восточной Пруссии получил орден Славы III степени.

Как значится в наградных документах, «во время наступательных боев в Восточной Пруссии товарищ Горинов обеспечивал твердую, бесперебойную связь командира батальона с командиром роты. Несмотря на ожесточенный обстрел противника, связь работала безотказно». За время одного боя телефонист Горинов устранил до 25 порывов линии связи. Обеспечивая связь с ротой, солдат наткнулся на укрытие немцев. Фашисты засели в подвале дома, вели огонь. Телефонист, как отмечено в документах, «скрытно и смело» подобрался к засевшим в засаде врагам и забросал их гранатами. Уничтожил семерых немецких солдат.

В бою за Кенигсберг (нынешний Калининград) Прокопий Горинов был тяжело ранен, День Победы встретил в госпитале. Но 9 мая война для него не закончилась, солдата отправили служить на Дальний Восток, где еще продолжались военные действия. Там Прокопий Горинов прослужил более десяти лет, получил офицерское звание. А потом его потянуло на малую родину – в Коми. Вместе с семьей вернулся в Сыктывкар. Поскольку отставной военный имел опыт штабной работы, в столице Коми он возглавил кадровую службу управления пожарной охраны республиканского МВД, потом эту работу продолжил его сын. Александр служил в пожарной охране 23 года, прошел путь от инспектора кадрового подразделения до руководителя отдела.

Как вспоминает внук Прокопия Горинова, Александр, который сейчас тоже служит в пожарной охране, дед не любил рассказывать о войне, хоть внуки и пытались расспросить его, как было там, на фронте. На скупость военных повествований даже обижались – неужели из стольких лет на войне вспомнить нечего. А солдат не хотел объяснять малышам, что красивого и героического на войне было мало – в основном грязь, кровь, холод и смерть. Не для детских ушей такие рассказы, да и самому про перенесенные испытания вспоминать не очень хотелось. Дед только надеялся, что его внуку Александру и внучке Марии не придется увидеть ужасы войны. Зато о тихой мирной жизни рассказывал с удовольствием.

Одним из символов мирной жизни в Сыктывкаре для него стала знаменитая пожарная каланча: в историческом здании Прокопий Горинов проработал много лет, застал реконструкцию этого памятника архитектуры в 1975 году. Тогда первый этаж, где располагались конюшни, а затем гараж для машин, был переоборудован под служебные помещения, бывшие ворота превратились в арочные окна.

Пожарная каланча в Сыктывкаре занимает особое место и в жизни, и в сердце внуков Прокопия Горинова. Представитель третьего поколения – Александр Горинов начал службу двадцать лет назад в этом же здании в качестве дознавателя. Во время работы не покидало чувство какой-то несправедливости происходящего: из-за непотушенной сигареты, из-за неисправной печи, из-за неосторожности при обращении, иногда из-за нелепых случайностей в огне гибли целые семьи.

Одним из самых тяжелых испытаний для пожарных республики стал пожар в доме ветеранов поселка Подъельск Корткеросского района. Возгорание в старом здании, не приспособленном для круглосуточного пребывания пожилых людей, началось вечером 31 января 2009 года. В составе следственной группы в Подъельск выехал и Александр Горинов. Если в первом сообщении о возгорании говорилось о трех погибших, то уже в пути члены следственной группы слышали новые данные о жертвах: пять, семь, девять человек – будто сводки о боевых потерях. Всего в ту ночь в огне погибли 23 человека.

Сейчас Александр Горинов служит в отделе административной практики и дознания, сотрудники которого занимаются в том числе и профилактической работой, направленной на предотвращение пожаров. Сотрудник МЧС уверен, что профилактическая работа в пожарной охране важна не менее чем даже тушение пожаров. Потому что проще и лучше не допустить возгорания, чем потом бороться с огнем или опознавать обгоревшие трупы. Главное, чтобы эту простую истину помнили не только сотрудники пожарной охраны, но и все жители республики.

Напрямую связана с защитой людей от пожара и служба внучки Прокопия Горинова – Марии. Она одной из первых узнает обо всех пожарах в республике, потому что является старшим инженером центрального пункта пожарной связи (проще говоря, пульта 01). Именно по этому номеру звонят люди, чтобы сообщить не только о пожаре, но и о любой другой чрезвычайной ситуации (или ситуации, которая кажется им чрезвычайной). Задача Марии передать информацию для оказания помощи.

Звонков на пульт 01 обычно много, самых разных – от трагических до комических. И Мария подтверждает – именно тяжелые, страшные сообщения со временем вычеркиваются из памяти: обычная защитная реакция психики. А запоминаются комические истории. Например, как-то в январе поступило сообщение от жителей одного из домов о том, что в квартире соседнего дома видны языки пламени. Очевидцы уточнили, что проживает там одинокая женщина, помочь ей некому.

Пожарные оперативно прибыли на место предполагаемого происшествия, по пожарной лестнице влезли на балкон, а в квартире их встретила изумленная до состояния шока хозяйка. Оказалось, что она на Святки решила погадать – вызвать суженого. Как полагается, зажгла свечи (именно эти «языки пламени» и углядели бдительные соседи), выполнила необходимые для «вызова» жениха действия – и тут же на балконе появился мужчина.

К сожалению, лишь малая часть вызовов заканчивается так относительно благополучно. Чаще всего за каждым звонком чье-то горе, потери или смерть. Но о таких случаях пожарные рассказывать очень не любят. А в праздник – тем более.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива семьи Гориновых