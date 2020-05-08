Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Республики Коми!

75-ю годовщину Великой Победы мы празднуем в особых условиях. Но значимость и величие этого дня не смогут затмить никакие перипетии и сложности нашей жизни.

В годы войны День Победы с нетерпением ждали в окопах и землянках, в осажденных городах, разоренных селах и самых дальних уголках страны. Ждали солдаты, измотанные боями и дальними дорогами, кровью и с,мертями, ждали изнуренные тяжким трудом женщины, старики и дети. 9 мая 1945 года – день подвига и мужества, памяти и глубокого уважения к тем, кто одержал победу в жестокой войне, кто принес мир для всех и каждого.

Из Республики Коми ушли на фронт около 170 тысяч человек. Они сражались в ленинградских болотах и брянских лесах, на мурманских сопках и Северном море, защищали Москву, обороняли Сталинград и брали Берлин. По данным Книги Памяти Республики Коми, около 53 тысяч солдат и офицеров пали смертью храбрых на полях сражений и умерли от ран, более 23 тысяч пропали без вести. Судьба еще 50 тысяч не известна. Своих родных не дождались матери и отцы, жены и дети, которым тоже приходилось нелегко в тылу. Вся страна жила с одной мыслью – все для Победы!

Нам, живущим сегодня, в этот День Победы хочется выразить особые слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, детям войны – всем, кто пережил страшные огненные годы. Спасибо за подвиг и за величие души, за самоотдачу и огромную любовь к Родине. Здоровья вам и долгих лет жизни!

Будем хранить вечно память о подвиге в годы Великой Отечественной войны всех известных и безымянных героев, кто принес нам этот светлый день.

С праздником Победы!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми