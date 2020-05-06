В Коми утвержден лесной план на десять лет

Врио главы республики Владимир Уйба и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин обсудили вопросы, связанные с развитием лесного хозяйства, после чего был подписан лесной план Коми до 2029 года.

Документ согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщила пресс-служба руководителя региона. В нем определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов, а также их охране, защите и воспроизводству.

Новая редакция плана включает зонирование использования лесов, которое учитывает интересы местного населения, малого и среднего бизнеса, развитие административных районов, крупных лесозаготовительных предприятий и территориально определяет лесные участки, где должно быть организовано обеспечение местного населения древесиной для собственных нужд, обеспечение сырьем малого и среднего бизнеса, а также уже существующих лесоперерабатывающих мощностей.

Запланировано ежегодное увеличение объемов лесовосстановления и достижения к 2024 году стопроцентного показателя на всех существующих вырубленных и погибших участках. Общий объем лесовосстановления в 2020 году должен составить не менее 52 тысяч гектаров. Кроме того, новой редакцией плана предусматривается выполнение одного из наиболее важных и эффективных с лесоводственной точки зрения мероприятий по уходу за лесами: рубки ухода в молодняках, которые в среднем в течение каждого года должны быть выполнены на площади более девяти тысяч гектаров.

Еще одним важным проектируемым мероприятием является проведение лесоустройства лесничеств. Ежегодно начиная с 2020 года охваченная лесоустройством площадь должна составлять не менее 200 тысяч гектаров, а к 2029 году – увеличиться до 700 тысяч гектаров.

Лесной план Республики Коми, утвержденный на период до 2029 года, будет опубликован на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото arrivo.ru