«Дети войны» получат трехкратно увеличенную выплату

В Коми по поручению Владимира Уйба в три раза увеличен размер единовременной ежегодной выплаты «детям войны» ко Дню Победы.

С просьбой об увеличении этой выплаты к врио главы Коми обратились депутаты Госсовета и общественники. Соответствующее постановление региональный парламент принял на сессии 29 апреля. Присутствовавший на заседании Владимир Уйба заверил, что сделает все, что можно будет сделать, для ветеранов и «детей войны» в этот год, и сдержал свое обещание.

Напомним, подобная выплата действует в Коми с 2016 года, когда Госсовет одобрил изменения в республиканский закон «О социальной поддержке населения в РК». Для жителей республики, родившихся и проживавших на территории СССР с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, были введены меры социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Размер выплаты составил одну тысячу рублей.

Сейчас же, по мнению депутатов, с учетом заслуг «детей войны», на плечи которых легли тяготы по восстановлению страны в послевоенное время, а также учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, необходимо увеличить размер данной выплаты.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, по распоряжению Владимира Уйба, соответствующие изменения внесены в постановление правительства

«О мерах по реализации закона РК «О социальной поддержке населения в Республике Коми».

В 2020 году в честь 75-летия Победы уже приняты решения об увеличении выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Повышение размера выплаты к 9 мая «детям войны» – последовательное продолжение ранее реализованных социальных инициатив.

Численность «детей войны» на 1 апреля 2020 года в республике составила 32859 человек. Размер республиканской денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для них увеличен с одной до трех тысяч рублей ежегодно.

На увеличение единовременной выплаты «детям войны» из республиканского бюджета в текущем году будет выделено дополнительно более 64 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА