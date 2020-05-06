Уважаемые работники отраслей связи, радиовещания и телевидения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

125 лет назад российский физик Александр Попов изобрел беспроводной радиоприемник и положил начало развитию многих современных технологий. Радио, телевидение, сотовая связь, интернет – сегодня без всего этого невозможна жизнь человечества. Нам важно всегда иметь свободный доступ к информации и общаться без пространственных и временных границ. С каждым годом технологии совершенствуются, открывают все новые и новые возможности, обеспечивают качественную связь.

Быть всегда в курсе всех событий и получать свежие и достоверные новости помогают сотрудники электронных средств массовой информации. Работу тех, кто трудится в теле- и радиоредакциях, в интернет-изданиях, отличают оперативность и объективность. Журналисты, операторы, режиссеры и звукоинженеры, творческие и технические службы, как бы ни было трудно, стремятся выполнять свою работу грамотно и профессионально.

Пусть и впредь прогрессивные технологии помогают Республике Коми, стране в целом развиваться и реализовывать самые смелые проекты. Благодарю сотрудников всех отраслей связи и электронных средств массовой информации за преданность своему делу. Желаю творческих успехов, здоровья и больше хороших новостей!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми