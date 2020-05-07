В выборах главы Коми смогут участвовать самовыдвиженцы

Баллотироваться на пост главы республики смогут не только кандидаты от политических партий, но и самовыдвиженцы. Соответствующая поправка внесена в республиканское избирательное законодательство. Ее поддержало большинство депутатов на апрельском сессионном заседании Госсовета Коми.

Прежде выдвиженцами на пост руководителя региона могли быть только представители партий, но в начале апреля в интервью «Республике» председатель избиркома Дмитрий Митюшев отметил, что, возможно, есть смысл внести изменения в законодательство, и если такие инициативы появятся, то Госсовет еще сможет успеть их принять.

В отличие от выдвиженцев от партий (которым необходимо пройти муниципальный фильтр) самовыдвиженцу, чтобы участвовать в голосовании, предстоит собрать в свою поддержку необходимое количество подписей – один процент от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Коми. Это, как пояснил на сессионном заседании Дмитрий Митюшев, 6614 подписей. Также самовыдвиженцу позволено самостоятельно финансировать свою избирательную кампанию.

Уточнен предельный размер избирательного фонда кандидата на должность главы – 50 миллионов рублей. Сумму может внести партия, выдвинувшая своего кандидата, и кандидат-самовыдвиженец. Размер пожертвований от физических лиц не должен превышать трех миллионов рублей, от юридических лиц – шести миллионов рублей.

Еще одна поправка, касающаяся выборов главы Коми, разрешает перенести сроки выборов в связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности или с угрозой возникновения ЧС.

Кроме того, принят еще целый ряд изменений в избирательное законодательство. Территориальные группы кандидатов от партий на выборах депутатов Госсовета станут многочисленнее – от трех до пяти человек. Прежде в группу могло входить не менее двух и не более трех человек. Это сделано для того, чтобы партия могла оперативно передать мандат после выбытия избранного кандидата.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»