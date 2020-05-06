Число выздоровевших растет

По состоянию на 6 мая в Коми лабораторно подтверждены 726 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 28 случаев. 129 инфицированных выздоровели, семеро скончались. Республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, в марте Коми находилась на первых местах в числе регионов с наибольшим количеством выявленных случаев заболевания. Первым очагом инфекции стала городская больница Эжвинского района Сыктывкара. Отвечая на вопросы жителей региона, врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, как удалось изменить неблагоприятную ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Руководитель региона отметил, что медики впервые столкнулись с инфекцией, которая таит в себе множество неизвестных – начиная от длительного инкубационного периода, во время которого у инфицированного нет симптомов заболевания, но человек уже заразен и распространяет коронавирус.

Поэтому первое и самое действенное, по мнению медиков, средство профилактики распространения инфекции – самоизоляция, которая позволяет снизить число контактов и, следовательно, количество новых случаев заражения. Владимир Уйба поблагодарил всех жителей Коми за тот вклад, который каждый соблюдающий самоизоляцию вносит в борьбу с распространением инфекции, но отметил, что режим самоизоляции нужно усиливать, поскольку на плато по заболеваемости регион еще не вышел.

Напомним, 30 апреля руководитель региона уже подписал указ, в соответствии с которым гражданам рекомендовано при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства.

Также положительное влияние на ситуацию с распространением COVID-19 оказало принятое решение о ранней изоляции и лечении не только больных коронавирусом, но и людей, контактировавших с инфицированными. Поскольку анализ на коронавирус может дать положительный результат лишь через несколько дней после инфицирования, изоляция предполагаемых больных позволила предотвратить новые заражения, а прием лекарств привел к снижению числа тяжелых случаев течения заболевания. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Коми растет.

Владимир Уйба сообщил, что в регионе применяются самые новые современные методы лечения COVID-19, которые совсем недавно стали применяться в Москве и Санкт-Петербурге. В том числе технология лечения тяжелых больных с помощью антител, содержащихся в крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Эти антитела, попадая в кровь больного, уничтожают коронавирус. Руководитель региона поблагодарил людей, которые, переболев, становятся донорами. Одним из первых доноров стал хирург эжвинской больницы Андрей Гаврилов, перенесший коронавирусную инфекцию. Плазму его крови уже получил пациент с тяжелым течением заболевания.

Также Владимир Уйба выразил благодарность волонтерам, которые в этот непростой период оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Добровольцы доставляют продукты и лекарства, что позволяет людям из группы риска, в том числе тем, кто старше 65 лет, соблюдать полную самоизоляцию.

В регионе расширены возможности лабораторной диагностики на COVID-19. Сегодня работают уже четыре лаборатории (три – в Сыктывкаре, одна – в Воркуте) с общей мощностью 1200-1300 исследований в сутки. Ведется работа по открытию лаборатории в Ухте.

Владимир Уйба отметил, что пока имеющиеся четыре лаборатории не справляются с нагрузкой, поскольку в сутки в Коми берут пять-семь тысяч анализов, что в несколько раз превышает общую мощность лабораторий. Поэтому возникает задержка с проведением анализа и получением результата. Выход из ситуации, по мнению руководителя региона, один: увеличивать количество лабораторий. Но сделать это непросто, потому что для работы в такой лаборатории специалисты должны иметь определенный уровень квалификации, необходимы дорогостоящее оборудование, специальная система вентиляции, чтобы исключить возможность «утечки» инфекции.

Помещению, в котором по планам разместится лаборатория в Ухте, был необходим ремонт. Завершение ремонтных работ намечено на 12-15 мая, к этому времени начнется установка оборудования, закупленного для лаборатории. Его стоимость составила более семи миллионов рублей. До конца мая лаборатория начнет работать.

Но даже с учетом не очень оперативного поступления результатов сам факт взятия анализа на коронавирус уже играет положительную роль. С этого момента до получения подтвержденного трижды результата человек находится на больничном, соблюдает строгий карантин, поэтому уменьшается возможность заражения других людей.

Руководитель региона сообщил, что постановлением главного государственного врача страны определены несколько категорий граждан, у которых необходимо брать анализ. Это люди, вернувшиеся на территорию России с признаками респираторных заболеваний или из стран, неблагополучных по коронавирусу. Также это граждане, контактировавшие с инфицированными, в том числе медработники, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет. Те, кто не входит в группы риска, смогут рассчитывать на бесплатный анализ на коронавирус не ранее чем через месяц.

Республика выполнила план по развертыванию коек для госпитализации больных COVID-19 (всего 410, из них 287 коек с подачей кислорода без аппарата ИВЛ, 144 койки с аппаратами ИВЛ).

Переобучение прошли 477 врачей, которые на данный момент могут работать помощниками врачей-инфекционистов и врачей-реаниматологов. По просьбе Владимира Уйба в Коми из Москвы направлены пять врачей-реаниматологов, поступили дополнительно пять аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них направлены в городские больницы Инты и Ухты для создания резерва.

Руководитель региона сообщил, что к нему поступают обращения от людей, страдающих хроническими заболеваниями, они жалуются на сложности в получении помощи при обострениях. Владимир Уйба напомнил, что большая часть врачей занята работой с больными COVID-19, но при этом нельзя ослаблять и работу с группой хронических больных. При обострении больные с хроническими заболеваниями должны вызвать врача на дом, участковый терапевт в случае необходимости обязан обеспечить и консультацию узких специалистов – также дома у пациента.

Владимир Уйба рассказал и о послаблениях режима повышенной готовности для представителей сферы услуг. Например, в банях Сыктывкара возобновили работу душевые отделения.

Сейчас рассматривается вопрос о возобновлении работы фотосалонов, пунктов проката, риелторских агентств.

Вопрос об отмене режима повышенной готовности в целом можно будет рассматривать после 11 мая. Но его решение зависит от ситуации в регионе, которая будет оцениваться комплексно по ряду критериев, в том числе по количеству людей, находящихся под медицинским контролем в связи с подозрением на коронавирус. Поэтому Владимир Уйба призвал жителей Коми в майские праздники строго соблюдать самоизоляцию.

Людмила ВЛАСОВА

Фото newokruga.ru