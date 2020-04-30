Уважаемые жители Республики Коми!

Сердечно поздравляю вас с Первым мая, Праздником Весны и Труда!

Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг «Мир, труд, май» во все времена олицетворял наше общее стремление к согласию, стабильности и развитию.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Первомай был и остается праздником почета и уважения к людям, которые умеют трудиться на совесть и на результат. Именно такие люди живут сегодня в Республике Коми. От усилий каждого из нас зависит благополучие отдельного предприятия, небольшого села или крупного города, а значит, всего региона и всей страны.

Дорогие друзья, я надеюсь, что майские дни смогут подарить нам особый душевный подъем, пробудить энергию и желание быть полезным обществу – даже в это непростое время. Желаю всем мира, добра и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми