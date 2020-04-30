Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В череде праздничных дней Первомай занимает особое место. Это по-настоящему всенародный праздник, который объединяет многие поколения людей, каждого, кто стремится принести пользу Отечеству и старается менять жизнь к лучшему. В истории нашей страны немало примеров того, когда именно единение и самоотверженный труд помогали побеждать, преодолевать трудности и добиваться выдающихся успехов.

Так жили и работали представители старшего поколения – наши ветераны, которые честно и добросовестно трудились, создавали прочный фундамент для развития республики и страны. Наша задача – помнить и уважать заложенные ими традиции и, конечно, достойно продолжать начатое ими дело. Спасибо всем, кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, благодарю всех, кто сегодня продолжает добросовестно трудиться на благо региона и его жителей.

В Праздник Весны и Труда я желаю вам веры в собственные силы, вдохновения, достижения целей, профессионального роста, здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми