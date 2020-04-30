Домашние финансы на «удаленке»

Развеиваем мифы о дистанционной оплате услуг

Нынешняя ситуация с самоизоляцией научила нас многие вещи делать удаленно. Даже те, кто раньше не доверял современным технологиям, освоили общение по видеосвязи, дистанционные курсы, покупки и заказ услуг через интернет, пользуются сетевыми кинотеатрами и библиотеками, даже в театр или на экскурсию в музей сейчас можно сходить виртуально. Стало больше и тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги онлайн. А кто-то и рад бы решать финансовые вопросы удаленно, но опасается в силу недостаточной финансовой грамотности или влияния распространенных стереотипов, которые мешают оценить удобство и простоту использования современных дистанционных сервисов. Постараемся развеять популярные мифы об оплате услуг дистанционно.

1 Оплате онлайн трудно научиться, ею пользуется только молодое поколение.

Это не так – дистанционная оплата жилищно-коммунальных услуг стала уже явлением весьма распространенным и даже обыденным. Например, по подсчетам специалистов Сбербанка, 83 процента клиентов этого финансового учреждения платят за ЖКУ дистанционно (год назад было 73 процента). И в их числе немало людей пожилого возраста. Кто-то разобрался, как пользоваться личным кабинетом через домашний компьютер, – это несложно сделать, зайдя на сайт банка. Кто-то самостоятельно или при помощи родственников установил банковское мобильное приложение на телефон или планшет и теперь оплачивает квитанции буквально за несколько секунд, сканируя смартфоном QR-код, расположенный на платежке. Приложение автоматически подгружает в форму оплаты все необходимые реквизиты, остается только подтвердить перевод денег. А кто-то установил автоплатеж, и теперь суммы за ЖКУ автоматически списываются с его счета. За сутки до проведения оплаты банк инфopмиpyeт клиента с помощью СМС o пpeдcтoящeм cпиcaнии cpeдcтв, и, если вы не согласны с указанной суммой, можно отменить платеж ответным сообщением. В любом случае все эти способы куда лучше и удобнее, чем регулярные походы на почту или в отделение банка, что не рекомендуется делать в текущих условиях.

2 Через оператора заплатить надежнее, он выдаст чек. А если платеж не пройдет, как ты докажешь, что не должник, если платил через интернет?

Оплата онлайн не означает, что у вас не будет ее письменного подтверждения. В личном кабинете клиента банка и мобильном приложении хранится история всех операций клиента, поэтому чек о проведенной операции можно распечатать или отправить в электронном виде, когда он вам понадобится: хоть через месяц, хоть через год. Это удобнее, чем хранить дома стопки бумаг и чеков, которые могут выгорать и теряться (и, кстати, термобумага для чеков не перерабатывается вторично, а значит, загрязняет окружающую среду). В вашем личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении можно заказать и получить справку, подтверждающую платеж, не выходя из дома.

Исполняющий обязанности управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук:

– Современные технологии делают наши услуги удобнее и безопаснее для клиентов. Все больше жителей Коми оплачивают с помощью онлайн-сервисов интернет, сотовую связь, отопление, водоснабжение и другие жилищно-коммунальные услуги, кредиты и ипотеку без посещения банка. В это непростое время дистанционные сервисы помогают уберечь себя и окружающих, а также значительно сэкономить время. Поэтому я призываю вас не выходить лишний раз из дома и обучить своих пожилых родственников пользоваться онлайн-сервисами или помочь настроить им автоплатеж.

3 Платить онлайн очень опасно – мошенники могут подключиться к вашему личному кабинету и украсть деньги.

Не опасно, если соблюдать элементарные правила: не сообщать никому данные своей банковской карты, CVV- или CCV-код (три цифры на оборотной стороне карты), логин и пароль от вашего личного кабинета, а также код из СМС от банка. Вы же не сообщаете незнакомцам на улице свой адрес, место, где храните деньги, и не отдаете им ключи от квартиры. Вот и интернет-ключи просто не нужно доверять чужим людям. «Взломать» личный кабинет в тысячи раз сложнее, чем выломать обычную дверь в квартире. А «банк в кармане» – мобильное приложение в вашем телефоне – хранит деньги надежнее, чем кошелек наличные.

4 Если плачу через оператора, то я уверен, что деньги уйдут по назначению вовремя. А в интернете они могут «зависнуть».

При оплате онлайн вы, как правило, видите типовое сообщение, что средства придут к получателю в течение трех рабочих дней. И никакой разницы по скорости поступления денег здесь нет, ведь оператор точно так же делает перевод ваших средств через интернет. Но у самостоятельной оплаты через онлайн-сервисы есть большой и неоспоримый плюс: деньги можно перевести в любое время суток, хоть днем, хоть ночью, и даже в дороге – был бы интернет. Ведь дистанционные сервисы работают круглосуточно и ежедневно. Подумайте, сколько раз вы вспоминали о том, что забыли заплатить за ЖКУ поздно вечером или в выходной?

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