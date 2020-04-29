В Коми подготовят программу выхода из кризиса

Врио главы Коми Владимир Уйба провел установочное совещание с членами правительства республики, посвященное вопросам социально-экономического развития региона.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, в ходе совещания Владимир Уйба поручил профильным министрам подготовить программы развития курируемых отраслей на ближайшие три года с учетом экономических последствий коронавирусной пандемии. Задача – обеспечить стабильность экономики и выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики.

– Понятно, что все силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, но эта бактериальная пандемия грозит не только здоровью и жизням людей, но и наносит серьезный удар по экономике. Причем экономическая пандемия коснется абсолютно каждого, всех отраслей экономики и социальной сферы. В связи с этим всем министерствам и министрам необходимо подготовить программы выхода из кризиса, проработать источники финансирования, в первую очередь это должно быть участие в федеральных программах, – заявил Владимир Уйба.

Руководитель Коми обозначил приоритетные направления развития социально-экономической сферы региона. Это прежде всего сельские территории, моногорода, молодежная политика, здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ.

Указанные программы развития должны быть представлены временно исполняющему обязанности главы республики не позднее 15 мая.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru