Пожароопасный сезон в Коми начинается 30 апреля

Такая дата установлена правительством региона в постановлении от 28 апреля. Органы власти, а также филиал ОАО «РЖД» в связи с этим получили ряд рекомендаций и поручений.

Железнодорожникам рекомендовано провести превентивные мероприятия, дабы не нарушались противопожарные правила на их территориях – путях, полосах отвода и охранных зонах. У муниципальных властей список объектов и забот куда шире, в числе прочего нужно организовать уборку сухой травы с территорий, примыкающих к строениям разного рода, и запастись первичными средствами пожаротушения и инвентарем: баграми, ломами, бочками с водой и лопатами, а также проверить, как защищены от пожаров дачные массивы. Минприроды и МЧС нужно заняться организацией противопожарных патрулей, минобразу – разъяснительной работой, минстрою и минсельхозу – предупреждением пожаров при эксплуатации автодорог и сельхозугодий.

Кроме того, актуализированы объемы финансирования госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной бе-зопасности и профилактика терроризма и экстремизма». На нынешний момент на эту госпрограмму из республиканского бюджета решено выделить более 4,739 миллиарда рублей. Средства планируется освоить за три года: 1,568 миллиарда в нынешнем, 1,564 – в 2021-м, 1,606 миллиарда – в 2022-м.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Коми лесопожарного центра