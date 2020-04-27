Пособия на детей выплатят на месяц раньше

Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции семьи с детьми нуждаются в материальной поддержке. Поэтому президент России ускорил срок получения первого пособия на детей в возрасте от трех до семи лет – его можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне.

Как сообщили в минюсте Коми, органы загса республики уже выполнили свою часть работы: передали сведения о государственной регистрации рождения детей в возрасте от трех до семи лет в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в распоряжение налоговых органов. Далее эти сведения будут переданы органам, ответственным за назначение социальных пособий.

Всего органами загса Республики Коми передана 64 641 электронная запись актов о рождении. Теперь граждане будут освобождены от предоставления документов о рождении у них детей на бумажных носителях.

Лина ПЕРОВА

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