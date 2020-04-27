Поправки к Конституции востребованы и актуальны 

Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к Конституции говорит об общественном запросе на предлагаемые изменения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 70 процентов граждан приняли бы участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России, если бы оно состоялось 22 апреля.

– Повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к Конституции, его своевременность и актуальность. Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения, – транслирует слова Андрея Клишаса ТАСС. – Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства.

Он напомнил, что поправки содержат положения, касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства, правовой системы:

– Все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми.

Госдума 11 марта приняла, а Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправке к Конституции России. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании, которое изначально было запланировано на 22 апреля. Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к Конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса.

Лина ПЕРОВА

Фото РИА Новости