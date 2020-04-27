Апрельская сессия пройдет в срок

Владимир Уйба провел рабочую встречу с членами президиума Госсовета Коми. Встреча состоялась 24 апреля в администрации главы республики. Рассмотрена текущая социально-экономическая ситуация в регионе, санитарно-эпидемиологическая обстановка, обсуждены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и предложения по стимулированию экономики республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.

– Правительство Республики Коми уже сейчас работает над тем, чтобы регион смог пережить следующую пандемию – экономическую, – подчеркнул Владимир Уйба. – Чтобы выдержать это испытание, мы должны все объединиться, действовать одной командой и направить все наши усилия на пользу людям.

Участники встречи обсудили вопрос проведения заседания сессии, которое было запланировано на 29 апреля, но перенесено в связи с действующим на территории Республики Коми режимом повышенной готовности.

Учитывая, что правительством региона разработан и уже внесен на рассмотрение ряд крайне важных законопроектов по поддержке предпринимателей (в том числе о поправках в законы о налоге на имущество организаций в Коми и о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»), решение об отмене апрельского заседания было пересмотрено.

Участники встречи сошлись во мнении, что заседание необходимо провести, но со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в этот же день вопрос о проведении внеочередной сессии Госсовета был поднят на заседании совета фракции «Единая Россия». По мнению членов фракции, в повестке сессии значатся срочные вопросы, которые требуют скорейшего принятия. К таковым относятся закон по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, снижение налога на имущество юридических лиц, вопросы о финансовой поддержке «детей войны», по детскому отдыху, по льготным тарифам на тепло. Члены совета фракции единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Госсовета провести внеочередную сессию регионального парламента в ближайшие дни.

В субботу, 25 апреля, состоялось заседание президиума Госсовета Коми, на котором утвердили повестку дня. Всего в ней порядка 30 вопросов. На предстоящем заседании будет также заслушан отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты РК в 2019 году.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru