Лучшие инклюзивные образовательные организации

Автор: Редактор 27.04.2020

В Коми провели региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Как сообщает пресс-служба регионального минобразования, конкурсные материалы оценивались по двум номинациям: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад».

В конкурсе приняли участие образовательные организации из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Прилузского и Сыктывдинского районов. Отличились образовательные организации Сыктывдинского района, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые места в обеих номинациях. Лучшей инклюзивной школой стала выльгортская средняя общеобразовательная школа №2 имени Василия Налимова (на фото). Лучшим инклюзивным детским садом – детский сад №8 комбинированного вида села Выльгорт.

Конкурсные материалы победителей будут направлены в организационный комитет VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» для дальнейшего участия.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com

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