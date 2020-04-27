Лучшие инклюзивные образовательные организации

В Коми провели региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Как сообщает пресс-служба регионального минобразования, конкурсные материалы оценивались по двум номинациям: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад».

В конкурсе приняли участие образовательные организации из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Прилузского и Сыктывдинского районов. Отличились образовательные организации Сыктывдинского района, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые места в обеих номинациях. Лучшей инклюзивной школой стала выльгортская средняя общеобразовательная школа №2 имени Василия Налимова (на фото). Лучшим инклюзивным детским садом – детский сад №8 комбинированного вида села Выльгорт.

Конкурсные материалы победителей будут направлены в организационный комитет VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» для дальнейшего участия.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com