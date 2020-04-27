Территория для ТКО

В Троицко-Печорском районе идут работы по обустройству площадки временного накопления твердых отходов. Территорией, где ТКО могут храниться до 11 месяцев, станет участок площадью 0,33 га по правую сторону седьмого километра автодороги Троицко-Печорск – Покча.

Как сообщается на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте», участок уже стоит на государственном кадастровом учете, для его предоставления в аренду объявлен аукцион. Получено согласование о возможном размещении площадки от Роспотребнадзора в Ухте, от энергетиков – о возможности технологического присоединения объекта к электросетям, от Комигражданпроекта – предложение на выполнение проектно-изыскательских работ. Необходимые согласования проведены и с Управлением автодорог Коми.

«Историческая» свалка на территории района не соответствует современным требованиям и, по сути, как место временного накопления отходов использоваться не должна. Этот объект, на котором к тому же раньше складировались древесные отходы, уже неоднократно горел.

Идут работы по обустройству и другого проблемного «отходного места» – в Инте. На странице официальной группы интинского телевидения размещена информация о том, что на въезде уже установили весовое оборудование, сделали по периметру защитный ров протяженностью 1280 метров. Поскольку это муниципальный объект, то все работы выполнены за счет города. До конца лета эксплуатирующая организация должна еще сделать ограждение вокруг полигона, а на выезде – бетонную ванну для дезинфекции колес транспорта.

Анна АЯНОВА

Фото vk.com