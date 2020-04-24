Экономический сектор республики получит поддержку

В Коми принимаются меры по поддержке региональной экономики в период пандемии. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба проинформировал полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Мобилизация финансовых и материальных ресурсов на борьбу с COVID-19, принятие вынужденных ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции уже оказало негативное влияние на экономику региона.

По итогам января-марта 2020 года консолидированный бюджет республики исполнен с дефицитом в размере 1 миллиарда 681 миллиона рублей, что в 2,1 раза больше дефицита за аналогичный период пошлого года.

В условиях значительного снижения цен на углеводороды, а также негативных тенденций на глобальных рынках, связанных с пандемией, резко сокращаются поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Коми. Общий прогнозируемый объем выпадающих доходов составит порядка 15,8 миллиарда рублей.

Несмотря на сложную ситуацию, в республике своевременно и в полном объеме осуществляются выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и мер социальной поддержки населению.

Принято решение поддержать граждан, лишившихся работы, но не подпадающих под категорию лиц, получающих максимальное пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.

– Речь идет о тех, кто уволился до марта, кто работал по краткосрочному договору или без оформления трудовых отношений. Таким гражданам, не имеющим статуса малоимущих, будет выплачена единовременная матпомощь в размере пяти тысяч рублей, – отметил Владимир Уйба.

В республике вступил в действие первый пакет мер по поддержке предпринимателей. Из бюджета региона выделено 423,9 миллиона рублей на поддержку предпринимателей, работающих в наиболее уязвимых отраслях экономики (в форме возмещения в апреле-мае части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения).

– Мы также направили обращения в адрес председателя правительства страны Михаила Мишустина и руководителя рабочей группы Госсовета России по борьбе с коронавирусом Сергея Собянина с просьбой поддержать нас и выделить на эти цели дополнительно федеральные средства, – сообщил врио главы Коми.

Сейчас готовится проект республиканского закона, в рамках которого предполагается на период 2020-2022 годов для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих с применением упрощенной системы налогообложения, снизить в два раза налоговые ставки.

Кроме того, подготовлены законопроекты о снижении ставки по налогу на имущество организаций в Коми, а также введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

С 15 апреля ряд организаций малого и среднего бизнеса получили право возобновить свою деятельность при обязательном строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

Лина ПЕРОВА

Фото mos.ru