Дата голосования зависит от ситуации с COVID-19

Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в Конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

– Вы знаете, что сроки перенесены, здесь нечего обсуждать. И новые сроки будут определены по мере развития ситуации. До начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения, – сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли сейчас перенос срока голосования и обозначается ли диапазон новых дат для его проведения.

Его также попросили уточнить, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате.

– Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но это не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования, – подчеркнул Дмитрий Песков.

В свою очередь глава комитета Госдумы России по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал свое мнение о возможности провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию в заочной форме.

– Проводить голосование в заочном формате, на мой взгляд, нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования, – приводит слова Павла Крашенинникова РИА Новости.

Лина ПЕРОВА

Фото versia.ru