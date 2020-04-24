В Коми планируется создать инфекционный центр

По состоянию на 24 апреля в республике лабораторно подтверждены 553 случая заболевания COVID-19. Со среды добавилось 26 случаев заболевания. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывают необходимую помощь. 28 человек выздоровели.

Врио главы региона Владимир Уйба в традиционном видеообращении к жителям республики пояснил, что ежедневный прирост происходит за счет подтверждения заболевания у людей, которые находятся под наблюдением врачей, поскольку контактировали с заболевшими или прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Таких в республике более четырех тысяч человек. У некоторых из них лабораторно подтверждается диагноз COVID-19.

22 апреля Владимир Уйба принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

В ходе заседания обсуждалась ситуация с коронавирусом в субъектах страны, а также меры, принимаемые для противодействия распространению заболевания.

– Есть регионы, которые демонстрируют позитивную динамику. Если мы ранее упоминали Республику Коми, которая недостаточно быстро меняется, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд в Республике Коми мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам, – заявил в ходе заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, в Коми лабораторная диагностика коронавируса проводится на базе трех лабораторий: две из них работают в Сыктывкаре, одна – в Воркуте. С 14 апреля лаборатория Роспотребнадзора по Коми приравнена к уровню референс и выдает окончательные результаты без подтверждения их в «Векторе». Сейчас проводится работа по открытию еще одной лаборатории в Сыктывкаре.

В республику поступила первая партия тестов прямого действия в количестве десяти тысяч штук. Такие тесты позволяют получить результат в течение десяти минут.

Развернуто 1026 коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 653 койки с подачей кислорода без аппарата искусственной вентиляции легких, 73 койки с аппаратами ИВЛ.

По поручению президента России готовится заявка на создание в республике современного специализированного инфекционного центра мощностью 250 коек.

Кроме того, в Сыктывкаре планируется организовать подразделение на 100 резервных коек для больных COVID-19.

– Мы укрепляем систему здравоохранения республики, увеличиваем число резервных коек, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, – пояснил Владимир Уйба.

Людмила ВЛАСОВА

Фото vk.com/pressrkomi