Экономия на пятилетку

В Коми спланировали, как будут сберегать свет, тепло и моторное топливо

Утверждена региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Коми на 2020-2025 годы. Ее основная цель – снижение энергоемкости в отраслях экономики республики.

1,4 миллиарда вложений

В частности, программа, участниками которой являются правительство Коми, 20 региональных министерств и ведомств и 20 муниципальных администраций, должна содействовать реализации энергосберегающих мероприятий в области здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, внедрению энергосервисных контрактов. Соответственно, оценивается исполнение программы по расходу электрической или тепловой энергии в разных сферах, по доле предприятий, участвующих в мероприятиях, снижающих энергоемкость в промышленности и транспорте, доле производств по выпуску энергоэффективных строительных материалов. А также по валовому потреблению природного газа в качестве моторного топлива, затратам на приобретение энергоресурсов при производстве сельхозпродукции, оснащенности многоквартирных домов приборами учета, доле светодиодных источников в уличном освещении в городах и районах, количеству энергосервисных контрактов в учреждениях регионального и муниципального уровней.

На 1 января 2019 года доля натриевых и светодиодных источников света в системах наружного освещения по Республике Коми составляет 61 процент, в том числе светодиодных источников света – 16 процентов; индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием оснащено 3 процента объектов бюджетного сектора; внедрение светодиодных источников света в освещении бюджетного сектора составило 14 процентов; доля зданий с предварительным классом энергоэффективности D и выше – 15 процентов.

Общий объем финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в рамках государственных и муниципальных программ) составит более 2,9 миллиарда рублей, причем максимальная сумма рассчитана на текущий год – 1,4 миллиарда. В 2021 году финансирование составит порядка 762,5 миллиона, в 2022-м – 674,8 миллиона, в 2023-м – 39,9 миллиона, в 2024-м – 25,5 миллиона, в 2025 году – 25 миллионов.

Средства республиканского бюджета при этом составят около 65,5 миллиона рублей, местных бюджетов – 184,7 миллиона, внебюджетные средства – более 1,1 миллиарда, средства от приносящей доход деятельности – 951,5 миллиона.

Удешевить расходы на ВРП

Как следует из паспорта программы, ее реализация позволит снизить энергоемкость валового регионального продукта (ВРП). Рассчитывается она по такому принципу: сколько тонн условного топлива в среднем нужно, чтобы произвести продукции на миллион рублей. Чем ниже энергоемкость, тем дешевле и, соответственно, конкурентоспособнее на рынке продукция. В 2025 году этот показатель должен составить 21,25 тонны условного топлива на миллион рублей. О том, много это или мало, можно судить по программам энергоэффективности прошлых лет.

Например, в документе, принятом в 2009 году, указано что в 2000 году энергоемкость ВРП в Коми составляла 47,8 тонны условного топлива на миллион рублей, а в 2007 году этот показатель был уже 41 тонна. Если подробнее, то ровно 20 лет назад в Коми на миллион рублей произведенной продукции расходовалось 8,8 условных тонн угля, 31,9 – газа, 5,6 – нефтепродуктов, 1,1 – дров, а в 2007 году уголь «упал» до 4,6 условных тонн, газ до 30,9, нефтепродукты до пяти, дрова до 0,5. Несмотря на радующую глаз динамику, на тот момент такие показатели энергоэффективности производства были неважными, пояснялось, что причина этого – нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса. К тому же климат в Коми довольно суровый, поэтому расходы на ту же тепловую энергию высокие.

После докризисного 2007-го динамика энергоемкости ВРП (то есть экономии света и тепла на производстве) уже не столь наглядна: инфляция, цены и на ресурсы, и на произведенные продукты прыгали. Например, в 2013 году показатель был 20,97 т.у.т./млн., а в 2014 повысился до 22,6. Но, по подсчетам статистиков, с учетом всех этих факторов в целом за 2012-2017 годы энергоемкость экономики Коми снизилась на 9,3 процента. Сейчас, как поясняется в программе на 2020-2025 годы, Комистат рассчитывает энергоемкость экономики только в текущих ценах, так что реальную динамику за последние годы проследить трудно. По оценочному значению в 2018 году было 25 т.у.т./млн.

Программное снижение

Кроме того, к 2025 году доля предприятий, предпринимающих меры по снижению энергоемкости, должна дойти до 90 процентов. Доля производителей энергоэффективных стройматериалов в общем числе хозяйствующих субъектов республики – до 19 процентов. Затраты на энергоресурсы в структуре общих затрат на производство сельхозпродукции должны составлять не более 4,6 процента (сейчас примерно 5,3 процента).

Должны снизиться удельные показатели потребления электрической и тепловой энергии медицинскими и образовательными организациями региона. Например, если в прошлом году в сфере здравоохранения показатели по электроэнергии составляли примерно 51,3 кВт-ч/кв.м, а по теплу 0,29 Гкал/кв.м, то в 2025 году планируется соответственно 50,7 и 0,28.

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению в Коми в 2020-2025 годах будут:

– внедрение инновационных решений и подходов при организации и реализации энергосберегающих мероприятий;

– привлечение внебюджетных инвестиций для реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе посредством энергосервисного контракта и концессионного соглашения;

– развитие практики применения контракта жизненного цикла для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы;

– переход от работы по повышению энергетической эффективности отдельных объектов к повышению энергетической эффективности систем;

– снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

– сокращение потерь энергетических ресурсов и воды при их передаче;

– сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

– расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии;

– обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории республики.

При этом должно возрасти валовое потребление природного газа как моторного топлива, по предварительным подсчетам –

с 13 600 до 18 085 тысяч кубометров в год.

Оснащенность многоквартирных домов приборами учета планируется довести до 41,5 процента (сейчас около 39 процентов). В системах уличного освещения муниципалитетов ежегодно должны появляться светодиодные источники (впервые установленные или приходящие на замену старым), не менее двух процентов от общего количества светоточек. В результате модернизации систем уличного и внутреннего освещения в Коми экономия на электроэнергии может достичь через пять лет 50 процентов от базового уровня потребления.

Что касается энергосервисных контрактов (ЭСКО), то на 1 марта этого года в Коми таковых действовало 23, на общую сумму инвестиций 130,17 миллиона рублей с планируемым годовым экономическим эффектом 22,27 миллиона рублей. Работы выполнены по 13 проектам ЭСКО, направлены они на реконструкцию систем освещения. Из них три системы внутреннего освещения – в школе села Объячево Прилузского района, в Доме печати в Сыктывкаре, здании администрации Вуктыла и десять систем уличного освещения – в Объячево, сыктывдинских Нювчиме и Часово, в усть-куломских населенных пунктах Мыелдино, Югыдъяге, Аныбе, Кебанъеле, Вольдино, Усть-Неме и Нижнем Воче. Чем больше будет реализованных проектов по ЭСКО, тем большей экономии для государственного и муниципальных бюджетов можно будет достичь. Планируется, что в дальнейшем органы государственной власти Коми будут заключать по пять таких контрактов в год, а муниципальные – по семь.

Кроме того, в Коми продолжится практика предоставления льготных займов на энергосберегающие проекты. С 2015 года за счет таких займов реализованы девять проектов в сфере теплоснабжения, восемь проектов реконструкции внутреннего и уличного освещения, четыре – модернизации дизельных электростанций.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и из архива «Республики»