Противопожарные задания

В Коми повышают защиту населенных пунктов от пожаров. У ряда министерств и ведомств региона, а также у местных администраций в связи с этим появляются новые обязанности. В частности, организация патрулей по дачным поселкам, прилегающим к лесу, мониторинг пожарных водоемов и многое другое.

Проект распоряжения главы Коми был разработан еще в январе и выложен на региональном портале общественного обсуждения нормативных актов. 21 апреля он был подписан и вступил в силу.

Причиной появления такого документа послужили внеплановые проверки МЧС Коми, объектами которых стали населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. Было обнаружено много нарушений: например, отсутствие защитных минерализованных полос, мало источников наружного пожарного водоснабжения, некоторые пожарные водоемы неисправны или путь к ним что-то преграждает и пожарной машине не подъехать.

Теперь минприроды Коми совместно с органами местного самоуправления должно ежегодно до 1 марта, так что нынешний год, видимо, не в счет, корректировать реестр земельных участков, необходимых для создания зон безопасности между границами застройки, и лесных насаждений в лесничествах, на основании этих корректировок будут вноситься изменения в документы территориального планирования. Также нужно разрабатывать совместный план на текущий год по обустройству минерализованных полос, противопожарных разрывов, источников наружного пожарного водоснабжения и уходу за ними, на основании чего будет формироваться госзадание для Коми лесопожарного центра.

Кроме того, в течение всего пожароопасного сезона следует контролировать арендаторов лесных участков: принимают ли они запланированные меры по защите лесов от пожара.

До 30 апреля министерству совместно с МЧС Коми и муниципальными властями необходимо утвердить порядок, организацию работы и состав групп по патрулированию территорий в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, в детских оздоровительных учреждениях, прилегающих к лесным массивам.

Комитет ГО и ЧС совместно с МЧС Коми и местными администрациями ежегодно до 1 марта будут проводить анализ потребности в строительстве и ремонте источников наружного противопожарного водоснабжения и направлять в правительство соответствующие предложения. До начала пожароопасного сезона проводить уточнение и корректировку перечня объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, – от предприятий до детских летних лагерей. До огнеопасного сезона необходимо определять места, куда можно будет эвакуировать людей из населенных пунктов в случае лесных пожаров, обеспечивать содержание таких мест. В течение сезона пожаров надлежит разрабатывать и вносить на рассмотрение правительства региона предложения об установлении особого противопожарного режима на территориях. Также в списке обязанностей спасателей методическая помощь местным администрациям по первичным мерам пожарной безопасности, содействие развитию добровольной пожарной охраны.

Минсельхозпрод Коми в течение пожароопасного сезона теперь должен следить за тем, чтобы не нарушались правила противопожарного режима в период заготовки, транспортировки и хранения сельскохозяйственных культур. Минстрой Коми в это время должен обеспечить исполнение правил противопожарного режима при эксплуатации автодорог.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано создавать условия для появления добровольных пожарных бригад, помогать им материально, соблюдать требования пожарной безопасности при выделении участков для застройки, изменении границ застройки, создавать материальные и финансовые резервы на случай ЧС, вызванных пожарами, обеспечить реализацию муниципальных планов по выполнению федерального постановления №807, касающегося обеспечения пожарной безопасности территорий, продолжить работу по строительству пожарных водоемов, создавать и обновлять минерализованные полосы и противопожарные разрывы (которые еще нужно регулярно чистить от огнеопасного мусора) в границах населенных пунктов и дачных массивов. Также необходимо включать мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров в муниципальные программы, проводить противопожарный ликбез населения через СМИ.

МЧС Коми получило рекомендации заняться (в пределах своих компетенций) профилактикой пожаров и нарушений противопожарных требований в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, методически помогать муниципалитетам в противопожарных вопросах.

Анна ПОТЕХИНА

Фото lermontov26.ru