Клещи проснулись и ждут своих жертв

С начала календарной весны в Коми зарегистрировано уже 11 случаев укусов клещей, из них два случая – завозные. Пострадали жители Прилузского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского районов и Сыктывкара. Это означает, что покусанные граждане нарушали объявленный в республике режим самоизоляции, проводили время в лесу или на даче. А между тем карантинные меры, если их строго выполнять, могут стать отличным способом профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма – заболеваний, которые передаются лесными кровососами. Этой теме была посвящена пресс-конференция в минздраве Коми.

Как напомнил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов, в прошлом году в республике было зарегистрировано 16 случаев клещевого энцефалита и 15 случаев болезни Лайма. Дождливая нежаркая погода весьма благоприятствовала членистоногим кровососам.

– Несмотря на то что ареал клещей расширяется, ситуация у нас стабильная. Связано это с тем, что с 2015 года в республике прилагаются значительные усилия по иммунизации населения против вирусного клещевого энцефалита. Всего в год в Коми посредством прививок защищаются порядка 40 тысяч человек. Из них 30 тысяч ревакцинируются, чуть больше 10 тысяч вакцинируются. По санитарным правилам обязательной вакцинации подлежит детское население и группы риска – люди, которые работают в лесу. В отдельных территориях республики прививается порядка 70 процентов, – отметил Ромэн Галимов.

Северная граница распространения членистоногих кровососов – Усть-Вымский Сыктывдинский, Корткеросский и Усть-Куломский районы, поэтому жителям этих муниципалитетов желательно привиться. Специалисты проводят эпидразведку в пограничных территориях – на Удоре, в Княжпогостском районе, и, к счастью, там зараженные вирусом клещи пока не встречаются. Что касается таежного клеща, то в его популяции вирус не распространен.

– Клещи ведь не сами переползают из района в район – они для этого используют «транспорт» – птиц, мелких мышевидных грызунов, тех же мышей-полевок, любых теплокровных, которые бегают по лесу.

Сейчас, когда в республике действует режим самоизоляции, люди интересуются, не станет ли коронавирусная инфекция препятствием для вакцинации от других вирусных заболеваний и будут ли в этом году делать прививки против клещевого энцефалита. Начальник отдела эпиднадзора заверил, что управлением Роспотребнадзора уже подготовлено предложение в адрес минздрава республики об организации прививочной кампании в текущем году – разумеется, с соблюдением всех необходимых мер, чтобы не сбить так называемый уровень коллективного иммунитета.

Однако делать первичную прививку именно сейчас уже бесполезно. Почему это так, объяснил заведующий диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергей Казаковцев.

– Когда мы говорим о вакцинации, то должны понимать, что прививка от клещевого энцефалита делается не на всю жизнь и постоянно требует ревакцинации – примерно раз в три года прививку надо повторять. Первичную вакцинацию сейчас делать нецелесообразно, потому что в этом эпидсезоне она уже не поможет. Прививаться надо осенью на следующий сезон. Что касается ревакцинации, то если мы ее сместим на несколько месяцев по причине коронавирусной инфекции, то никакой трагедии не будет.

Как организована прививочная кампания против клещевого энцефалита, пояснила главный эпидемиолог Коми Нина Овчинникова. Нынешняя кампания началась с сентября 2019 года и проводилась до середины марта 2020 года. Буквально две недели назад прекратили иммунизацию детей.

– Сейчас действует режим самоизоляции, в том числе ограничено посещение медицинских организаций, и, конечно, есть определенные сложности – любое скопление людей создает угрозу инфицирования коронавирусом, – отметила Нина Овчинникова.

По ее словам, 11 случаев укусов клещей в четырех муниципалитетах могло бы и не быть:

– Режим самоизоляции играет положительную роль для профилактики в том числе других инфекционных заболеваний. Если строго его соблюдать – не ходить в лес, в парк, на дачу, то мы успешно переживем нашествие клещей. Наибольшую опасность представляет весенний период – май-июнь, когда клещи пробуждаются и нуждаются в активном питании для дальнейшего размножения. Соответственно, наибольшее число укусов клещей приходится именно на этот период. Если человек будет строго соблюдать режим самоизоляции, меньше посещать очаги возможного распространения клещей, он себя предохранит от этой опасности.

В середине-конце лета активность клещей и их количество снижается. Тем не менее, как подчеркнула главный эпидемиолог, нужно быть по-прежнему внимательными, правильно одеваться, отправляясь на природу. Холодно в лесу или жарко, все равно должен быть головной убор, куртка и брюки, заправленные в сапоги. Не помешает обработка репеллентами – они реально защищают.

– Укушенные клещом пугаются и не всегда могут сориентироваться, люди готовы обратиться куда угодно, лишь бы им оказали помощь. Не надо пугаться, а нужно просто зайти в интернет и найти на сайте министерства здравоохранения Коми полный перечень пунктов, в каком районе, куда следует обращаться. Например, наш травматологический пункт на базе СГБ-1 принимает круглосуточно. Здесь окажут необходимую помощь, клещ будет взят на исследование, даны правильные рекомендации в отношении экстренной профилактики. Если вы живете в Сыктывдинском районе, вам не обязательно ехать в райцентр, можно приехать в Сыктывкар или в Эжвинский район, – рассказала Нина Овчинникова.

Сергей Казаковцев напомнил еще об одной опасности заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма – через парное молоко инфицированной коровы.

– Клещи могут присасываться и к домашним животным, крупному и мелкому рогатому скоту. Деревенские люди пьют парное молоко, от которого можно тоже инфицироваться и заболеть. Такие случаи встречаются практически ежегодно, особенно в наших южных районах – в Прилузском, Сысольском, Койгородском. Как правило, это групповое заболевание – заражается вся семья. Таких заболевших – 10 процентов. Поэтому, чтобы не оказаться в инфекционной больнице, нужно обязательно кипятить молоко.

Галина ВЛАДИС

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