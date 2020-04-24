Четыре города в условиях карантина

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18 часов 23 апреля на территории муниципальных образований городских округов «Воркута», «Усинск», «Ухта» и муниципального района «Печора» начали действовать дополнительные ограничительные меры. Они введены постановлением правительства региона от 22 апреля.

Решение о введении дополнительных ограничительных мер было принято по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора и согласовано 21 апреля на заседании республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Постановление правительства вводит ограничения на въезд в четыре муниципалитета железнодорожным, воздушным транспортом, а также автомобильным транспортом категории D (автобусы) для тех, кто не имеет регистрации по месту жительства на территории этих муниципалитетов. Приезжие должны будут соблюдать карантин в течение 14 дней. Ограничения предусмотрены в первую очередь для людей, которые приезжают в Воркуту, Печору, Усинск и Ухту на работу. Работодатель должен обеспечить условия для самоизоляции приглашенных работников и контролировать соблюдение ими режима самоизоляции.

В связи с этим работодателям, привлекающим людей для работы вахтовым методом из-за пределов России и из других субъектов страны, рекомендовано для исключения завоза коронавирусной инфекции рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности вахты уже работающих сотрудников с учетом требований Трудового кодекса. Для людей, выезжающих из этих городов, никаких ограничений не вводится.

Администрации городов, где введены ограничения, сообщили о принятых мерах. В соответствии с постановлением правительства региона в Воркуте на территории вокзала и аэропорта организованы пункты контроля. Администрация города предупредила, что граждане, которые желают приехать в Воркуту по производственной или иной необходимости, но не имеют регистрации в городе, а также руководители предприятий и учреждений, которые привлекают к работе сотрудников, проживающих за пределами города, обязаны направить в управление ГО и ЧС Воркуты специальные заявки с приложением ряда документов.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев отметил, что введенные ограничения – необходимая мера для сохранения здоровья и жизни воркутинцев, и подчеркнул, что дополнительные меры приняты к приезду вахтовиков. Мэр города пообещал минимизировать неудобства, которые может причинить воркутинцам введение этих ограничений. Он также сообщил, что обратится к главному санитарному врачу Коми с просьбой рассмотреть возможность ослабления ограничений в Воркуте – в частности, разрешить возобновление деятельности магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских и других организаций бытового обслуживания населения с соблюдением санитарных норм.

Напомним, по официальным данным, в Воркуте нет больных коронавирусной инфекцией. Единственный пациент с диагнозом COVID-19 выздоровел.

Новые ограничительные меры стали основной темой обсуждения на очередном заседании межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 23 апреля в Усинске. Сотрудники органов местного самоуправления совместно с правоохранителями и представителями других уполномоченных структур будут обеспечивать функционирование пунктов контроля на въездах в город, то есть в аэропорту и на железнодорожном вокзале. В пунктах контроля каждый въезжающий на территорию муниципалитета будет проходить термометрию и получать от Роспотребнадзора под личную подпись предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции. Люди с повышенной температурой будут в обязательном порядке направлены на медицинский осмотр.

По информации усинской ЦРБ, по состоянию на 23 апреля в Усинске зарегистрировано одиннадцать человек, инфицированных COVID-19, из них подтверждено в референс-центре девять случаев.

За сутки в инфекционное отделение госпитализированы двое пациентов с пневмонией с подозрениями на COVID-19, у одного из них экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат. Сотрудники усинской районной больницы отметили, что последние случаи заболевания коронавирусной инфекцией не завозные, так как заболевшие усинцы в течение месяца никуда не выезжали. Поскольку заражение произошло в городе, медики делают вывод, что началось распространение инфекции среди местных жителей. В связи с этим врачи еще раз призвали усинцев неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

В Печоре подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Ухте уже в четверг начал работать контрольный пункт на въезде в город у бывшего поста ГАИ. Здесь в круглосуточном режиме дежурят сотрудники трех служб: наряд ДПС, сотрудник управления по делам ГО и ЧС администрации города и представитель минздрава. Как пояснили в мэрии, сотрудники ДПС осуществляют контроль проезжающего автотранспорта. При выявлении групп работников сотрудник по делам ГО и ЧС проверяет, есть ли разрешение на работу у их предприятия. Въезжающие на территорию из других населенных пунктов заполняют небольшой опросный лист. Медики проводят термометрию бесконтактным способом.

Основная функция контрольного пункта – мониторинг въезжающих в город и контроль над группами вахтовых работников. В пятницу начались работы по обеспечению контроля и на железнодорожном вокзале города.

В Ухте одиннадцать больных с диагнозом COVID-19, в том числе трехлетний ребенок. Все заболевшие в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев течения болезни нет.

Как пояснил мэр города Магомед Османов, по предварительным данным, ребенок мог заразиться от своего отца, который находится в ухтинской городской больнице с пневмонией. Также факт инфицирования выявлен у жителя города, который две недели назад вернулся из Москвы. Он не находился на карантине и контактировал с другими жителями города.

Людмила ВЛАСОВА

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