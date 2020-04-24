Эжвинские детсады перевели на самоизоляцию

В четверг, 23 апреля, снят карантинный режим в Эжвинском районе Сыктывкара. Соответствующее решение было принято накануне, на заседании столичной санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

К такому заключению пришли члены комиссии, выслушав информацию регионального управления Роспотребнадзора о купировании ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в эжвинской больнице, а также главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Республики Коми Нины Овчинниковой о ситуации по COVID-19 и принимаемых мерах по недопущению распространения этой инфекции.

С 23 апреля в связи со снятием карантина в Эжве дошкольные учреждения района перешли на общий усиленный режим повышенной готовности с учетом указа главы Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности». Поэтому листки временной нетрудоспособности будут открываться только в связи с заболеванием обратившегося в медицинское учреждение.

Как пояснила «Республике» начальник сыктывкарского управления дошкольного образования Тамара Горбунова, из-за острой эпидемиологической ситуации на карантин были закрыты детские сады только Эжвинского района, в то время как детсады Сыктывкара находятся на самоизоляции. На время карантина всем родителям эжвинских дошколят в детской поликлинике оформляли больничные листы по уходу за ребенком. Сейчас, когда сады в Эжве тоже переведены на самоизоляцию, больничные листы отменены, и работающим родителям придется решать вопрос, куда оставлять детей на время работы. На территории муниципалитета остаются работать дежурные группы в детсадах №53 в Сыктывкаре и №110 в Эжве, которые посещают дети медиков.

– Очаг коронавируса купирован, и карантин мы больше продлевать не можем, а самоизоляция продлена до 30 апреля, – рассказала Тамара Горбунова. – Мы просим эжвинских родителей, чтобы они как-то решили вопрос, куда оставлять ребенка, потому что, если мы соберем детей до завершения самоизоляции, то можем им очень навредить. Дежурные группы у нас есть, но только для тех семей, у которых совсем нет возможности оставить ребенка дома. К примеру, в детсад №53, который находится по улице Куратова, ходит сегодня 105 детей медработников. Бывают случаи, когда мама одна воспитывает ребенка, вынуждена работать, а ребенка оставить некуда, тогда мы ищем возможность помочь, при этом рассматриваем индивидуально каждое обращение.

При возникновении дополнительных вопросов жителям Эжвинского района Сыктывкара необходимо обращаться в управление дошкольного образования города по телефонам: 24-57-32, 20-34-09, 24-30-15. Каждый вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, и решение будет приниматься исходя из складывающейся обстановки.

Галина ГАЕВА

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