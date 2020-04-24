Воркутинская школа выиграла федеральный грант

Школа №40 из заполярного города вошла в число победителей конкурса «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».

Школа представила свои наработки в области цифровой среды. Об этом сообщили в управлении образования администрации Воркуты.

По итогам конкурсного отбора школа №40 выиграла федеральный грант на 2020-2022 годы в размере полутора миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на развитие цифровых компетенций учащихся и педагогов. Упор в данном случае делается на использование различных компьютерных программ при изучении таких предметов, как математика, информатика, технология.

На средства гранта школа предполагает обновить программное обеспечение, приобрести два интерактивных комплекса для классов, оплачивать подключения к образовательным ресурсам «ЯКласс» и «Мобильное электронное образование».

Лина ПЕРОВА

Фото воркута.рф