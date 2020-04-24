Сессию Госсовета перенесли на поздний срок

Владимир Уйба провел рабочую встречу с председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой, во время которой спикер парламента сообщила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендательным письмом республиканского управления Роспотребнадзора запланированная на 29 апреля сессия будет перенесена.

Врио главы республики попросил депутатов регионального парламента использовать период вынужденного переноса заседания сессии для детального изучения и проработки направляемых правительством законопроектов.

– Делать это можно и дистанционно, – обратился с просьбой Владимир Уйба.

Сейчас по поручению врио главы республики правительство Коми занимается разработкой законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и сохранение стабильности социально-экономической ситуации в республике в условиях пандемии, сообщила пресс-служба главы региона.

В настоящее время в Госсовет внесены законопроекты о поправках в законы о налоге на имущество организаций в Коми и о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход».

Надежда Дорофеева поблагодарила Владимира Уйба за встречу с депутатами Госсовета Коми, которая состоялась в начале апреля в формате видеосвязи, а также включение депутатов в состав республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, парламентарии региона активно подключились к информированию жителей о важности самоизоляции и мерах профилактики коронавирусной инфекции, тесно взаимодействуют с общественниками и социальными учреждениями в вопросах оказания благотворительной помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru