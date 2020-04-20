Вертолет над Ижмой

На этой неделе в Ижемском районе Коми возобновятся пассажирские авиаперевозки. Первый рейс 24 апреля состоится по маршруту Ижма – Няшабож – Брыкаланск – Кипиево. 27 апреля вертолет полетит по маршруту Печора – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма.

В зависимости от поступления заявок будет рассматриваться второй рейс в этот день по обратному маршруту из Ижмы в Припечорье.

По информации пресс-службы районной администрации, предварительно постоянный график авиаперевозок начнет действовать с 4 мая, в зависимости от количества поступивших заявок от жителей района.

График вылетов: по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и средам маршрут кольцевой: Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож, пятничный маршрут: Ижма – Няшабож – Брыкаланск – Кипиево – Печора. Авиарейсы по данной транспортной схеме будут продолжены до начала навигации.

Перевозки осуществляются вертолетами Ми-8 АО «Комиавиатранс». Воздушное сообщение для труднодоступных населенных пунктов Припечорья организуется ежегодно по ходатайству администрации Ижемского района.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru