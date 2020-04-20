Вертолет над Ижмой

Автор: Редактор 20.04.2020

На этой неделе в Ижемском районе Коми возобновятся пассажирские авиаперевозки. Первый рейс 24 апреля состоится по маршруту Ижма – Няшабож – Брыкаланск – Кипиево. 27 апреля вертолет полетит по маршруту Печора – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма.

В зависимости от поступления заявок будет рассматриваться второй рейс в этот день по обратному маршруту из Ижмы в Припечорье.

По информации пресс-службы районной администрации, предварительно постоянный график авиаперевозок начнет действовать с 4 мая, в зависимости от количества поступивших заявок от жителей района.

График вылетов: по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и средам маршрут кольцевой: Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож, пятничный маршрут: Ижма – Няшабож – Брыкаланск – Кипиево – Печора. Авиарейсы по данной транспортной схеме будут продолжены до начала навигации.

Перевозки осуществляются вертолетами Ми-8 АО «Комиавиатранс». Воздушное сообщение для труднодоступных населенных пунктов Припечорья организуется ежегодно по ходатайству администрации Ижемского района.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru

Оставьте первый комментарий для "Вертолет над Ижмой"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.