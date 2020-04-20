Ледовая переправа в заречные поселки закрыта

В связи с изменившейся ледовой обстановкой в минувшее воскресенье, 19 апреля, а не 20 апреля, как планировалось ранее, в девять утра был разведен наплавной понтонный мост в районе улицы Кутузова, соединяющий город с поселком Заречье, и демонтирована пешеходная ледовая переправа через реку Вычегду в местечке Алешино.

По информации администрации Сыктывкара, на период ледохода перевозка транспорта будет невозможна. Для организации пассажирского сообщения после очистки акватории ото льда с понедельника, 20 апреля, начнут ходить суда «Коммунальник-2» или «Орбита». Будет организовано дежурство спасателей.

Места причаливания судна в Сыктывкаре: гостиница «Югöр» – местечко Заречье (район спасательной станции), согласно утвержденному расписанию.

После ледохода на реке Сысоле начнется навигация, и будут курсировать следующие пассажирские и грузопассажирские суда: на переправе Сыктывкар (улица Кутузова) – местечко Заречье паром «Парма»; по маршруту Сыктывкар (улица Пушкина) – местечко Сидор-Полой пассажирский теплоход «Орбита»; маршрут поселок Трехозерка – Сыктывкар (улица Кутузова) будет обслуживать пассажирский теплоход «В-114».

Грузопассажирские и пассажирские суда «Дорожник-19» и «Усть-Сысольск» будут обслуживать социально значимую переправу на 425 км реки Вычегды: поселок Седкыркещ – местечко Алешино. Все суда будут осуществлять перевозки согласно утвержденному расписанию.

Накануне ледохода власти Сыктывкара оперативно доставили продуктовые наборы для школьников заречных поселков. Содействие в этом оказали столичные спасатели. 17 апреля для учащихся 1-4 классов средней школы №20 поселка Седкыркещ на санках через реку по пешеходной ледовой переправе были доставлены оставшиеся продуктовые комплекты для младшеклассников, а также 33 набора для малоимущих граждан и один – для ребенка с ОВЗ. Всего 131 набор продуктов. Первая партия продуктовых комплектов для учеников 1-4 классов была доставлена в Седкыркещ еще в начале прошлой недели.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара