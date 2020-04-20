«Народный бюджет» в цифрах: содействие занятости населения

В 2019 году было реализовано 55 проектов в сфере занятости населения, это второе по популярности направление. Первое – благоустройство (117 проектов), третье – образование (24 проекта).

Проекты в сфере занятости населения имеют самый высокий процент отобранных проектов от представленных для участия – 95 (58 проектов представлено, 55 отобрано), на втором месте – благоустройство (84 процента), на третьем – проекты в сфере физической культуры и спорта (69 процентов).

Проекты в сфере занятости населения реализованы в 16 из 20 муниципальных районов и городских округов, за исключением Инты, Усинска, Ухты и Печоры. Можно отметить пять лидеров – муниципальных районов и городских округов, в которых реализовано более четырех проектов в сфере занятости населения: Сыктывдинский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы – по шесть проектов, Ижемский и Княжпогостский районы – по пять проектов.

При реализации народных проектов в сфере занятости в 2019 году было трудоустроено 329 человек. Особое внимание уделялось проектам в сельской местности, поскольку там вопрос занятости стоит наиболее актуально.

В рамках «Народного бюджета» было реализовано девять проектов по ремонту водопроводных сетей и обустройству мест для забора питьевой воды, четыре – по реконструкции и благоустройству кладбищ, шесть – по ремонту дорог и тротуаров, семь – по ремонту и обустройству памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, девять – по обустройству детских площадок. Кроме того, выполнены проекты по благоустройству сельских территорий, сносу ветхого и аварийного жилья и другие. Силами временно трудоустроенных граждан проведены работы по уборке и транспортировке мусора, установке скамеек и детских площадок, ремонту крыш и дорог и иные подсобные работы.

Всего 55 проектов получили суммарное финансирование 15,9 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Роман СЕМЕНОВ

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