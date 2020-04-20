Уличная дезинфекция

В Ухте и Сыктывкаре началась дезинфекция мест массового скопления людей.

В Северной жемчужине к обработке улиц приступили на прошлой неделе. Первыми продезинфицировали пешеходные переходы и автобусные остановки на улице Ленина. Для этого используются 0,5–1-процентные хлорсодержащие растворы.

В администрации города сообщили, что, после того как на улице станет суше, начнут обрабатывать и сами дороги, площади, скверы, уличные лестницы. Мэрия призвала горожан с пониманием относиться к принимаемым мерам: если происходит санитарная обработка и нет возможности это место обойти, то лучше задержаться, дабы избежать попадания раствора на одежду.

В Сыктывкаре на минувшей неделе обработали центральную часть города и остановочные павильоны, а в понедельник провели дезинфекцию железнодорожного вокзала. Специальных дезинфицирующих веществ в столице закуплено достаточное количество. Применяемые дезсредства рекомендованы Роспотребнадзором и абсолютно безопасны, широко применяются в медицине и пищевой промышленности, обладают пролонгированным антимикробным действием, не вызывают аллергии. Эти вещества не провоцируют повреждения поверхностей, в том числе лакокрасочного покрытия, поскольку рабочие растворы биоразлагаемы и экологически безопасны, отметили в столичной мэрии.

Как сообщил журналистам руководитель МУП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев, обработка общественных пространств ведется из шести шестикубовых бочек. Обязательно будут обработаны площадки вокруг больничного городка, все крупные улицы, площадки возле торговых центров, пешеходные переходы и другие места скопления граждан.

Мэр столицы Наталья Хозяинова подчеркнула, что, несмотря на самоизоляцию, ряд граждан имеет потребность перемещаться по городу, поэтому профилактическая дезинфекция крайне важна:

– В дополнение к обработке подъездов мы добавили обработку остановок общественного транспорта и общественных территорий. Это обязательная и необходима я мера в условиях распространения коронавируса. Обработка будет производиться регулярно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

С понедельника «Дорхоз» приступил к обработке территорий вблизи крупных пешеходных переходов с использованием коммунальной техники.

Лина ПЕРОВА

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