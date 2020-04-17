В Коми началась обработка улиц

По состоянию на 17 апреля в Коми 455 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За 15 апреля добавилось 39 случаев, за 16 апреля – 14. Шесть человек выздоровели, трое скончались. Более четырех тысяч человек находятся под медицинским наблюдением.

По статистике на 17 апреля, Коми замыкает пятерку регионов России, где зарегистрировано самое большое количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врио главы республики Владимир Уйба уверен, что регион справится с распространением COVID-19, основная задача – остановить инфекцию с минимальными потерями. Об этом руководитель региона сообщил 16 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Владимир Уйба назвал ситуацию в Коми достаточно сложной, в регионе высокий первичный уровень заболевших и большое число лиц, контактировавших с инфицированными. Он отметил, что на данный момент проведены все мероприятия, которые должны блокировать распространение заболевания. Группа людей, контактировавших с инфицированными, получает медикаментозную терапию, чтобы не допустить тяжелого течения заболевания.

– Мы ввели режим самоизоляции, но как только начались первые солнечные дни, люди стали выходить на улицу, хотя режим самоизоляции – одна из важных профилактических мер, все это понимают. К сожалению, несколько десятков человек врачей и среднего персонала ушли под контакт и выбыли из строя. Проблемы есть и в пользовании средствами индивидуальной защиты: как ими пользоваться, знают в основном только инфекционисты – те, кто работал с особо опасными. Но вот как правильно надеть костюм и снять, всем требуется обучение. Есть еще и вторая сторона – нужно объяснять человеку, просто как снять и надеть перчатки и маску. Человек, надев их, считает, что защищен, трогает перчатками все предметы, а затем лицо, – сказал Владимир Уйба.

Одна из мер, которые применяются для предотвращения распространения коронавируса, – дезинфекция мест массового скопления людей. В столице Коми эта работа начнется после схода снега. Как сообщила пресс-служба городской администрации, дорожная служба Сыктывкара готова к проведению профилактической дезинфекции. Для этого имеются все необходимые средства – от техники до средств индивидуальной защиты рабочих. Средства дезинфекции соответствуют всем нормам безопасности, безвредны для людей, животных и растений, обладают длительным антимикробным действием и при этом не вызывают аллергии.

В Ухте дезинфекция мест массового скопления людей уже началась. По информации пресс-службы администрации города, первыми обработали объекты на проспекте Ленина. Были продезинфицированы пешеходные переходы и автобусные остановки. Для этого используются 0,5–1-процентные хлорсодержащие растворы. После того как на улице станет суше, начнется обработка дорог, площадей, скверов, уличных лестниц.

Людмила ВЛАСОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты