Гранты на гармонь и на чтение

Ижемская межпоселенческая библиотека и Сизябский сельский дом культуры стали победителями конкурса грантов главы Республики Коми в области культуры и искусства.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, сто тысяч рублей Сизябский дом культуры направит на реализацию проекта «Фольклор – душа народа». В год 55-летия фольклорного коллектива «Ыбса дзоридзъяс» на средства гранта для его участников приобретут сценические костюмы и тульскую гармонь, организуют гастрольный тур по району и республике.

Ижемская межпоселенческая библиотека с проектом «ИЮЛЬская стихия» направит грант 150 тысяч рублей на проведение летнего фестиваля книги и чтения, поэтического марафона, организацию встреч с начинающими и известными поэтами, выставки-ярмарки книг, презентации книг и журналов, издание буклетов. В рамках реализации проекта для учреждения приобретут цифровую камеру, портативную систему звуко-усиления, брошюратор.

Артур АРТЕЕВ

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