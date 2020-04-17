Декларацию можно подать до 30 июля

Жители Коми, которым необходимо было до 30 апреля сдать отчет в налоговую службу, могут это сделать позже. Сроки для представления деклараций 3-НДФЛ смещены на 30 июля в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Это касается тех граждан, кто в 2019 году продавал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, продавал транспорт, находившийся в собственности меньше трех лет, получал доходы от сдачи имущества в аренду, выигрывал в лотереи более четырех тысяч рублей, получал имущество в наследство не от близких родственников.

Срок 30 июля для представления 3-НДФЛ распространяется и на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц.

Жители республики, кто подает декларацию 3-НДФЛ на получение налоговых вычетов за покупку недвижимости, лечение или обучение, могут не спешить. Такие вычеты можно получить до конца года в любое удобное время.

Налоговое управление настоятельно рекомендовало всем гражданам, кто будет сдавать декларации 3-НДФЛ, воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц, в котором предусмотрена отличная возможность заполнить и направить декларацию онлайн. Программа сама подскажет, как правильно заполнить декларацию, автоматически загрузит информацию о гражданине, уже имеющуюся у налоговой службы. Зайти в сервис можно с подтвержденным логином и паролем от портала Госуслуг. При этом сейчас ряд банков предоставляет возможность подтвердить учетную запись Госуслуг через мобильное банковское приложение.

Лина ПЕРОВА

Фото eaomedia.ru