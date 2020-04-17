Мошенники наживаются на мечтах о летнем отдыхе

В условиях самоизоляции жители Коми не перестали мечтать о летнем отдыхе и планировать долгожданную поездку. Поскольку сейчас свободного времени стало больше, путешественники бороздят просторы интернета в поисках возможностей отдохнуть дешево и со всеми удобствами. Но при этом часто попадают на сайты, созданные мошенниками.

Житель Ухты решил провести летний отпуск на черноморском побережье и купил путевку в санаторий на одном из интернет-сайтов. Онлайн-ресурс не вызвал у покупателя подозрений, поскольку был очень качественно оформлен. Кроме контактов директора были указаны адрес, телефоны санатория и другая важная информация. После перевода денег на указанный счет путевку мужчина так и не получил. Выяснилось, что у санатория вообще нет официального сайта, а путевки в сети не продаются. Обманутый турист потерял более сорока тысяч рублей.

От действий мошенников пострадала жительница столицы республики. Женщина подыскивала в одной из социальных сетей варианты летнего отдыха в Ялте. Вскоре с ней связался менеджер, который предложил жилье за очень скромную сумму. Сыктывкарка посмотрела отправленные фото и ознакомилась с условиями проживания, а затем внесла предоплату в размере девяти тысяч рублей. Через некоторое время она решила похвастаться другу условиями своего предстоящего отдыха и попыталась зайти на страницу арендодателя, но она была заблокирована. Телефон продавца также не отвечал. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Как отметили в пресс-службе МВД региона, перед оплатой жилплощади в курортном городе необходимо заключать с арендодателем письменный договор, причем при наличии паспорта и документов на право собственности.

Полицейские напомнили, что лишиться отпуска можно также из-за чрезмерного хвастовства. Некоторые активные пользователи интернета любят выкладывать у себя на страницах в соцсетях фотографии билетов с подписью: «Ура! Скоро на море!» Этого фото мошенникам может быть вполне достаточно, чтобы переоформить билет на себя или сделать его возврат. Поэтому никогда не следует выкладывать важные документы и свои персональные данные в интернете.

Людмила ВЛАСОВА

Фото kr-gazeta.ru