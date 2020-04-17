Часть предприятий в Коми возобновили работу

В минувшую среду, 15 апреля, правительство республики определило организации, которые могут осуществлять свою деятельность в период функционирования режима повышенной готовности. Соответствующий документ подписала зампред правительства Коми – министр финансов региона Галина Рубцова. О том, как пережили время вынужденного простоя владельцы небольших частных организаций и что сейчас делают те, кто не попал в список, узнала «Республика».

Три недели самоизоляции для малых предпринимателей республики стали временем «великой депрессии». Для многих вынужденный простой грозил обернуться полным крахом их бизнеса: большинство из них не имеют никакой подушки безопасности, живут тем, что заработали за день. В список получивших разрешение на работу с соблюдением всех норм безопасности в нынешней эпидемиологической ситуации вошел 41 вид организаций. Те, кто не попал, сегодня чувствуют себя изгоями. В числе не попавших оказалась и семья Паршуковых.

У молодых супругов Паршуковых семейный бизнес: свой магазин по продаже теплиц и парников. Кроме того, они зарабатывают грузоперевозками, которые сейчас тоже стали не востребованы. Полтора месяца назад в семье родился первенец. По словам главы семейства Сергея, режим самоизоляции для них как удар под дых.

– Эта ситуация нам буквально перекрыла кислород, – рассказал собеседник издания. – Так как мы не торгуем товарами первой необходимости, магазин пришлось закрыть. А налоги, аренду, ипотеку платить надо. Одна ипотека у нас 30 тысяч. И под ипотечные каникулы мы не попадаем, потому что на них могут претендовать только те, у кого ипотечный кредит до полутора миллионов, а у нас два миллиона. Мы рассчитывали, что хотя бы за счет государственной поддержки на первенца сможем покрыть ипотеку, но в первых числах апреля Пенсионный фонд прислал нам письмо, что выплаты за первенца приостановлены.

Прибыль от магазина у Паршуковых сезонная. Теплицы – это то, чем семья живет целый год, а грузоперевозки – подработка «для поддержания штанов». Когда в Сыктывкаре был объявлен режим самоизоляции, Паршуковы получили в администрации разрешение на онлайн-продажи с выносом или доставкой. Однако, по словам главы семейства, онлайн-торговля – это совсем не то, что личное общение с покупателем. Когда супругам разрешили онлайн-торговлю, они пришли в магазин, занимались там своими делами. А вечером в магазин пришли полицейские: «Почему двери открыты? Почему работаем?» Проверили все документы. Говорят: «Хорошо, что у вас не было покупателей, а то бы мы вас оштрафовали. А так выпишем пока предупреждение».

– Сейчас самое время продаж, а мы не можем работать, – посетовал предприниматель. – Конкуренты наши могут, потому что у них есть товары первой необходимости, а у нас таких товаров нет. Мы же не знали, что так будет, у нас и надобности не было такой товар закупать. Чтобы объяснить преимущества моего товара, мне надо напрямую с покупателем общаться. Звонит, к примеру, бабулька, интересуется, сколько у нас стоит поликарбонат. Я отвечаю: «Две с половиной тысячи». Она звонит нашим конкурентам, а у них – 1900. Конечно, она берет у них, но ведь она не может сравнить качество нашего товара и того, который приобрела.

После встречи врио главы Владимира Уйба с президентом ТПП Юрием Колмаковым супруги Паршуковы с нетерпением ждали решения о послаблениях для предпринимателей. Список организаций, допущенных к работе, они внимательно изучили, но своего вида деятельности там не нашли.

– Организации, продающие семена и удобрения включены, а мы нет. Хотя мы тоже продаем удобрения, но в реестре налоговой это не обозначено, и сейчас уже этот пункт нельзя внести, – рассказал Сергей. – Обидно, потому что у наших соседей проходимость намного выше, чем у нас, а они работают. И все эти люди идут мимо наших дверей. А у нас два-три человека за семь-восемь часов проходят, и нам открыть магазин не разрешено. На дверях мы повесили объявление о том, что мы в магазине, надо просто стучать. Покупатели стучат, мы выходим, общаемся и выносим нужный товар. Но впустить человека в магазин не имеем права. То есть торгуем на улице, за дверями.

Невозможность работать так же, как все допущенные организации, Паршуковы воспринимают как явную несправедливость:

– Мы исправно платим государству налоги, а сейчас чувствуем себя брошенными на выживание. Я помню, как-то мой бухгалтер ошиблась в счетах на одну копейку, так за эту копейку мне на два месяца заблокировали все счета. Я несколько раз ездил в налоговую, созванивался с кем-то, трепал нервы. Сейчас мы вновь стали жертвой обыкновенной бюрократии. Нас посадили на домашний режим, а обязательств-то с нас не сняли: где хочешь, там и ищи возможности выплатить аренду и налоги.

Еще одна предпринимательница – Алена – до самоизоляции обслуживала своих клиентов на дому. Она парикмахер и маникюрша. В отличие от тех предпринимателей, которые вынуждены арендовать помещение и иметь работников, ей повезло больше: хотя бы аренду не надо платить.

– Если бы не мой молодой человек, который помогает мне сейчас, я не знаю, как бы жила, – рассказала Алена. – Конечно, жизнь продолжается, женщины все равно хотят быть красивыми, и потому они звонили, просили принять на стрижку или на маникюр. Но я не могла рисковать, и приходилось отказывать. Честно говоря, за три недели полной самоизоляции я уже начала впадать в отчаяние, не знала, как буду платить ипотеку, хотела просить ипотечные каникулы и встать на учет по безработице. Но, слава богу, правительство разрешило работать. Конечно, эпидемиологическая ситуация тревожная, но нельзя же постоянно дрожать от страха, надо же зарабатывать на жизнь. Надеюсь, все будет хорошо. Я работаю всегда в маске, весь инструмент дезинфицирую.

Владелице мастерской по перетяжке и обновлению мебели Инне Макатровой в администрации города дали разрешение на работу еще с 6 апреля. Но объем заказов сразу серьезно упал, за две недели – четыре маленькие заявки, и ей пришлось уволить сразу пятерых работников, которые работали у нее по срочным договорам. Сегодня она осталась с одним мастером, и заказы они выполняют вдвоем.

– Во-первых, ситуация с коронавирусом опасная, лучше, когда меньше сотрудников. Да и неизвестно, что будет с заказами. А теперь я хоть отвечаю только сама за себя. Я не отчаиваюсь. В кризис 2014 года было намного хуже, но я пережила, – рассказала Инна Макатрова. – Надеюсь, пару месяцев переждем, и будет легче.

Но даже те предприниматели, которым сразу было разрешено работать во время режима самоизоляции, сегодня мало что могут заработать. Сыктывкарец Дмитрий получил в администрации города пропуск и разрешение на работу, так как у него предприятие обслуживающей сферы.

– Конечно, для мужчины страшней всего сидеть на диване, без работы, – признался Дмитрий. – И то, что я могу ежедневно по утрам приходить в свой офис, принимать звонки и хоть изредка что-то делать – это уже намного легче, чем, если бы я сидел дома без дела. Конечно, заказов сейчас совсем мало, и я рад даже тому, что заработаю хотя бы на аренду. Но у меня ведь двое детей, которых надо кормить каждый день, и ипотека. И если бы не жена, которая работает учителем в школе, не знаю, на что бы мы сегодня жили. Учителя хотя бы имеют возможность работать дистанционно, и зарплата у них сохранена.

По-разному складываются обстоятельства у тех предпринимателей, с которыми удалось пообщаться, но в одном они все оказались едины: сидеть в четырех стенах для них страшнее, чем работать даже в сложной эпидемиологической ситуации. Потому что от вируса можно как-то защититься, а защитить свой бизнес от банкротства, сидя дома, они точно не смогут.

Галина ГАЕВА

Фото kommersant.ru

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