Герои войны и избирательного процесса

Избирком Коми начал акцию «Наши герои», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Условия участия в акции размещены на сайте комиссии.

В годы войны выборы не проводили, но до войны и вернувшись с нее, многие были активными участниками избирательного процесса: работали в избирательных комиссиях, были агитаторами на выборах, кандидатами в депутаты или активными избирателями.

Избирательная комиссия Республики Коми предложила рассказать об этих людях – выложить у себя на странице (или в группе) в социальной сети «ВКонтакте» фото и рассказ о родственнике – жителе Коми края, его активном участии до войны и (или) после в избирательном процессе, а также его участии в военных действиях или работе в тылу.

Под участием в избирательном процессе понимается работа членом избирательной комиссии по организации и проведению выборов, а также деятельность, связанная с пропагандой выборов: работа в составе агитационных бригад, журналистская работа, участие в качестве кандидата в депутаты представительного органа власти (например, советов разных уровней). Кроме того, жители Коми края были активными избирателями – об этом тоже можно писать в своей работе. Под опубликованными материалами необходимо указать хештег #избиркомкоми_наши_герои.

Можно выкладывать истории не только о своих родственниках, но и материалы, выявленные в ходе краеведческой, научно-исследовательской деятельности, не нарушающие авторских прав и законодательства о защите персональных данных. При определении победителей акции будут учитываться стиль изложения материала, наличие фотографий, биографических данных, интересных историй.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/izbirkomkomi